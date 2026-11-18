AOSTA (zgn) Arriva il bis nel campionato di pallavolo femminile in serie B1 per la Cogne Aosta. Dopo l’affermazione di Torino, la squadra allenata da Fabio Matteotti sabato scorso, 7 novembre, ha piegato 3 a 1 il Bellusco. Davanti al pubblico di casa, contro l’ultima in classifica, le valdostane non hanno fallito l’appuntamento. Partenza in salita con il primo set perso in volata per gli errori in ricezione, poi la squadra cresce alla distanza, diventa efficace a muro e prende in mano gli altri parziali. Avvio con il punto di Giulia Renzi su alzata a una mano di Irene Allasia, poi il muro di Alice Cossali per il 2 a 0. La frazione sembra incanalata, ma i falli al servizio delle padrone di casa e le difficoltà in ricezione riportano sotto le brianzole. Equilibrio fino al 17 a 17, poi un attacco di Valentina Ollino e l’ace di Martina Blasi catapultano in avanti la Cogne. Il Bellusco rientra e sorpassa chiudendo 22 a 25. Nel secondo set reazione immediata delle valdostane che prendono il largo 7 a 2 con il Bellusco che commette molti errori sotto rete. La Cogne gestisce il vantaggio fino a firmare il 25 a 17 che ristabilisce la parità. Terzo parziale che si apre con l’avvio sprint del Bellusco sullo 0 a 3. La replica della Cogne è immediata, poi il break e la Cogne vola 16 a 7. Le padrone di casa amministrano, le avversarie perdono lucidità e il set si chiude 25 a 12. Il quarto segmento di gioco segue l’andamento del precedente: Cogne efficace a muro e allungo sul 4 a 0. Il Bellusco non cede e trova il pareggio. Le 2 squadre procedono appaiate fino al 21 a 21, poi il punto di Federica Solarino e il mani-out di Martina Blasi indirizzano il set sino al finale 25 a 23. Oggi, sabato 14 novembre, la Cogne Aosta gioca alle 18 in trasferta con la capolista Alessandria. La classifica: Alessandria 10, Capo d’Orso, Pavia, Alfieri Cagliari e Crema 9, Moncalieri 8, Chieri e L’Alba 7, Cogne Aosta 6, Cus Torino 5, La Maddalena e Lecco 2, Vero Monza 1, Bellusco 0.

Cogne Aosta Volley: Allasia, Angelica Matteotti, Vasquez Giuliano, Ollino, Blasi, Lika, Solarino, Renzi, Bozzetti, Cossali, Fini, Giovinazzo, Bollon, Marcoz. All.: Fabio Matteotti .

Campionato serie D

Resta ancora a zero punti la Cogne Aosta. Sabato scorso, 7 novembre, tra le mura amiche del PalaPeilaPressendo, contro il Settimo le valdostane hanno sfiorato il primo risultato utile, per poi cedere alla distanza 1 a 3. Le biancoblu giocano con intensità, ma pagano la maggiore concretezza delle avversarie nei momenti decisivi. Primo set con le aostane in partita fino al 17 a 19, quando le ospiti trovano il break di 4 punti e chiudono 19 a 25. Il secondo parziale è una battaglia. Il Settimo allunga sul 19 a 23, poi viene raggiunto sul 24 a 24. Ai vantaggi la spuntano le locali con un sofferto 33 a 31. Nel terzo la Cogne prova a prendere il largo sul 17 a 15, le ospiti pareggiano a quota 23 e chiudono 23 a 25. Il quarto set resta in equilibrio fino al 16 a 17, poi le torinesi calano il sipario 21 a 25. Oggi, sabato 14 novembre, il sestetto allenato da Fabio Blanchet alle 20 gioca sul campo dell’Almese. La classifica: Tempocasa Rivalta 12, San Giorgio Chieri, Villafranca, Piossasco, Settimo e Pino 9, Balamunt 8, Testona e Samone 7, Almese 5, Cogne Aosta, Lapolismile, Venaria e Volpiano 0.

Cogne Aosta Volley: Cavalieri , Hugonin, Bonetti, Bosonin, Mauro, Alberici, Croatto, Zaninetti, Giachino, Borre Pomat, Marcoz, Bollon, Porceillon, Loka, All.: Carvallo Bustos.

Campionato valdostano Prima Divisione femminile

Domenica scorsa, 8 novembre, nella prima giornata del campionato valdostano di Prima Divisione Femminile, il Bigmat Csi a Châtillon si è arreso 0 a 3 (21/25, 10/25, 14/25) alla Cogne Aosta Blu, mentre la Cogne Aosta Verde è caduta al PalaPeilaPressendo 0 a 3 (13/25, 17/25, 23/25) con il Csi Carrozzeria Tunnel. Domani, domenica 15 novembre, alle 21, al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta Blu riceverà il Volley Grand Combin Orange. La classifica: Cogne Aosta Blu e Csi Carrozzeria Tunnel 3, Cogne Aosta Verde, Bigmat Csi, Volley Grand Combin Black, Arcaden Pont Saint Martin e Volley Grand Combin Orange 0.

Bigmat Csi: Clerin, Crisci, D’Herin A., D’Herin G., Lucà, Lucia, Menegatti, Mus, Peaquin, Vallino, Vittaz, Di Bella. All.: Vittone.

Cogne Aosta Blu: Bollon, Bosonin, Hugonin, Croatto, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Magri, Alberici, Giachino, Velazquez, Porceillon, Loka. All.: Carvallo Bustos.

Csi Carrozzeria Tunnel: D’Herin M., Artaz S., Zenere, Duclair, Cuignon, Artaz C., Giai, Musso, Pandini, Neyroz. All.: Treves.

Cogne Aosta Verde: Billia, Maietti, Fadda, Fazzari, Besenval, Casella, Trevisan, Roveyaz, Grassi, Vona, Craciun, Fadda, Quendoz, Sella. All.: Blanchet.

Campionato valdostano Under 19 femminile

Nel campionato valdostano Under 19 femminile sabato scorso, 7 novembre, a Gignod, il Volley Grand Combin Zanutta Orange ha perso 1 a 3 (22/25, 25/20, 26/25, 17/25) il derby con il Volley Grand Combin Facchini White. Domani, domenica 15, alle 18, a Gignod, il Sicurtom Black ospiterà la Cogne Aosta Rossa e lunedì prossimo, 16 novembre, alle 21, al PalaPeilaPressendo si affronteranno al Cogne Aosta Verde e la Cogne Aosta Blu. La classifica: Volley Grand Combin Facchini White 3 punti, Volley Grand Combin Zanutta Orange, Volley Grand Combin Sicurtom Black, Cogne Aosta Verde, Cogne Aosta Rossa e Cogne Aosta Blu 0.

Grand Combin Zanutta Orange: Dotta, Riente, Brunod, Rean, Nardi, Laurenzo, Stevenin, Truppi, Lexert, Donato, Macrì. All.: Plati.

Volley Grand Combin Facchini White: Pascal, Gallino, Addario, Blua, Edera, Pesciaroli, Zunchedu, Patacchini, Berger. All.: Bajo.

Campionato valdostano femminile Under 17

Nel campionato valdostano femminile Under 17 domani, domenica 11 novembre, sono in calendario 3 partite: alle 15, a Gignod, scenderanno in campo Volley Grand Combin Orange e Scuola di Pallavolo Aosta, alle 18, al PalaPeilaPressendo, sarà la volta di Cogne Aosta Blu e Bigmat Csi Chatillon e alle 18.30, a Saint-Vincent, si affronteranno il Csi Carrozzeria Tunnel e la Cogne Aosta Verde. La classifica: Cogne Aosta Blu 6 punti, Volley Grand Combin Orange, Bigmat Csi e Volley Grand Combin Black 3, Arcaden Pont Saint Martin, Cogne Aosta Verde, Csi Carrozzeria Tunnel e Scuola di Pallavolo Aosta 0.

Campionato valdostano Under 15 femminile

Nel campionato valdostano Under 15 femminile venerdì scorso, 6 novembre, a Hône, l’Evançon ha alzato bandiera bianca 0 a 3 (15/25, 23/25, 9/25) con il Bigmat Csi Châtillon nel recupero della prima giornata. Sabato 7 le castiglionesi hanno prevalso in casa 3-0 (25/11, 25/14, 25/6) sulla Cogne Aosta Rossa. Domenica 8, a Gignod, il Grand Combin Orange ha ceduto 0 a 3 (22/25, 11/25, 18/25) all’Arcaden Pont-Saint-Martin. Lo stesso giorno, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde ha perso 0 a 3 (14/25, 4/25, 10/25) contro il Grand Combin Black, mentre l’Evançon si è imposto 3 a 1 (25/18, 16/25, 25/13, 25/11) sulla Scuola di Pallavolo Aosta. Mercoledì scorso, 11 novembre, al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta Blu ha battuto 3 a 0 (25/11, 25/6, 25/15) il Csi Carrozzeria Tunnel. La classifica: Bigmat Csi e Volley Grand Combin Black 12, Arcaden Pont Saint Martin 8, Csi Carrozzeria Tunnel e Cogne Aosta 6, Volley Grand Combin e Evançon 4, Cogne Aosta 2, Scuola di Pallavolo Aosta e Cogne Aosta Verde 0.

Evançon: Cataldi, Chiaberto, Cretaz, Creux, Ferrari, Giovanna, Laurent, Dal Vesco, Perrone, Perruchon, Msouquer. All.: Busatto.

Bigmat Csi: Di Bella, Lucà, Marchi, Mus, Peaquin, Pellissier, Rollet, Tonin, Vallino, Vittaz. All.: Vittone.

Cogne Aosta Rossa: Borney, Giachino, Ambrogio, Bianco, Giallombardo, Santini, Armand, Cugnach, Giordano, Pernettaz, Quendoz, Centoz. All.: Matteotti.

Volley Grand Combin Orange: Portolese, Caputo, Radaele, Mancheddu, Giardina, Braga, Giubrone, Muzi, Lucà, Musso, Laayali, Spagnolli. All.: Giuliani.

Pont Saint Martin: Bettoni, Chikwe, Dezzutti, Lallinaj Manuela, Lallinaj Mikela, Lucchini, Micheletti Tassano, Nika, Ronco, Ziviani. All.: Tilier.

Cogne Aosta Verde: Kola, Giuliano, Giudice, Ganio, Marchesano, Budroni, Congedo, Cangemi, Liporace, De Souza Da Silva, Savoye, Damarco, Galloni, Sacchi. All.: Blanchet .

Volley Grand Combin Black: Bal, Tillier, Pileri, Costa, Zenti, Pieiller, Minetti, Bianchini, Cannistrà, Fantone, Proment. All.: Bajo.

Scuola di Pallavolo Aosta: Chenal, Lazzaro, Praz, Lia, Tacchella, Chiono, Mosca, Thomasset, Di Fresco, Cina, Edifizi, Sposito. All.: Tru ffa .

Cogne Aosta Blu: Bredy, Grolli, Koceku, Comé, Zanetti, Pieiller, Junod, Cargioli, Chiapello, Armand, Naiduwahandi, Cornaz, Principio, Scarfò. All.: Carvallo Bustos.

Csi Carrozzeria Tunnel: Peaquin , Chadel, Gallet, Augimeri, Mune, Turano, Juglair, Zecca, Baldo. All.: Duclair.

Campionato valdostano Under 14 femminile

Nel campionato valdostano Under 14 femminile, domenica scorsa, 8 novembre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Blu ha superato in rimonta 3 a 2 (19/25, 25/19, 14/25, 25/7, 15/8) il Fenusma. Mercoledì scorso, 11 novembre, l’Arcaden Pont Saint Martin è caduto in casa ha 0 a 3 (17/25, 21/25, 22/25) con il Volley Grand Combin. Nel recupero della prima giornata oggi, sabato 14, alle 17, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde riceve il Volley Grand Combin. La classifica: Cogne Aosta Blu 8, Fenusma 7, Volley Grand Combin 6, Bigmat Csi 3, Arcaden Pont Saint Martin, VDA Generation Academy e Cogne Aosta Verde 0.

Cogne Aosta Blu: Kola, Giuliano, Giudice, Balti Touati, Ganio, Budroni, Congedo, Cangemi, Liporace, De Souza, Dmarco, Galloni, Sacchi, Cornaz. All.: Blanchet.

Fenusma: Castelnuovo, Antal, Salupo, Duclos, Perino, Porliod, Diemoz Emilie, Pellissier, Fazari, Diemoz Eloa, Piccot, Desandré, De Masi. All.: Quarello.

Arcaden Pont Saint Martin: Bettoni, Cheraz J., Cheraz C., Lallinaj Manuela, Lallinj Micela, Micheletti Tassano, Minet, Nicoletta, Nika, Pernechele, Raschia, Ziviani. All.: Costa.

Volley Grand Combin: Caputo, Radaele, Giardina, Braga, Ratti, Bondaz, Giubrone, Lucà, Musso A., Spagnolli. All.: Musso W.

Under 13 mista

Nel girone A del campionato valdostano Under 13 mista sabato 7, a Châtillon, il Bigmat Csi ha prevalso 3 a 0 (25/12, 25/12, 25/16) nel derby contro il Csi Pizzeria Da Vito. Domenica 8, a Saint-Vincent, il Csi Pizzeria Da Vito ha ceduto 0 a 3 (10/25, 10/25, 20/25) al VDA Generation Academy Gialla. Domani, domenica 15 novembre, alle 11, a Chatillo, il Csi Pizzeria Da Vito accoglierà l’Olimpia Aosta. Classifica girone A: VDA Academy Generation Gialla 6 punti, Bigmat Csi Chatillon 3, Olimpia Aosta, Csi Pizzeria Da Vito e Fenusma 0.

Bigmat Csi: Montaldo, Chierico, Rosa, Ducly, Prela, Di Bella, Clemente, Herin, Chatrian. Coach: Casci.

Csi Pizzeria Da Vito: Loumaissi , Marconato, Duroux, Unterthiner, Pidinchedda, Kaweckj, Di Girolamo, Ciocca, Servodidio, Emma Perret, Fanheiro, Bioletti, Marie Perret (L). Coach: Cavalieri.

VDA Generation Academy Gialla: Ciobanu, Dupont, Giallombardo, Giovinazzo, Lussana, Piccoli, Roggero, Salomone, Sebbane, Vacher, Vijge. All.: Zanivan.

Nel girone B domenica 8 il VDA Generation Academy Verde è stato superato 1 a 3 (23/25, 25/7, 24/26, 21/25) dal Csi Carrozzeria Tunnel. Oggi, sabato 14, alle 15.30, a Saint-Vincent, il Csi Carrozzeria Tunnel riceve il Volley Grand Combin. Classifica girone B: Arcaden Pont Saint Martin e Csi Carrozzeria Tunnel 3 punti, VDA Generation Academy Verde e Grand Combin 0.

VDA Generation Academy Verde: Armand, Cantele, Preci, D’Allocco, De Maio, Dupont, Faure Ragani, Malluquin, Preite, Raco, Timpano, Trionte, Tillier, Desandré. Coach: Modola.

Carrozzeria Tunnel: Fragale, Alysia Perrin, Rollet, Alysée Perrin, Cirelli, Darricou, Cataldo, Pession, Lakhdine, Chevrier. Coach: Vittone.

Serie D Maschile

Nel campionato di serie D maschile sabato scorso, 7 novembre, l’Olimpia Aosta è caduta 3 a 0 in trasferta a Biella con il Dgt Info. Nel primo set i valdostani giocano bene lottando su ogni pallone ma i padroni di casa riescono a chiudere 25 a 20. Nel secondo parziale gli ospiti risultano deboli in ricezione e perdono 25 a 13. Nell’ultimo set le forze in campo risultano nuovamente equilibrate però sono ancora i bielllesi a commettere meno errori e perciò a siglare il 25 a 19. Oggi, sabato 14, alle 20.30, l’Olimpia attende al PalaPeilaPressendo il Santhià. La classifica: Domodossola e Altiora Verbania 12, Novara 11, Parella Torino, Alto Canavese, Pivielle Cirié e Vercelli 8, Santhià, Gavi, Gattinara, San Rocco Novara e Dgt Biella 3, Poli Reba Volley 1, Olimpia Aosta 0.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrari, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.

Under 19 maschile

Nel campionato piemontese Under 19 maschile martedì scorso, 10 novembre, al PalaPeilaPressendo, l’Olimpia Aosta ha perso 0 a 3 (21/25, 22/25, 22/25) con il Pivielle. Lunedì prossimo, 16 novembre, alle 21, l’Olimpia Aosta sarà a Collegno per giocare con l’Artivolley. La classifica: Sant’Anna Nexstar Rossa 12 punti, Pivielle 9, Olimpia Aosta 6, Montanaro 3, Artivolley 0 e Riposa 0.

Olimpia Aosta: Artosi, Cavoretto, Ferrari, Fusero, Griso, Ruffier, Taraglio, Thiebat, Truffa. All.: Pileri.

Under 17 maschile

Nel campionato piemontese Under 17 maschile mercoledì scorso, 11 novembre, a Cirié il Pivielle Turin Carta ha superato al tie-break 3 a 2 (25/12, 25/27, 23/25, 25/20, 15/11) l’Olimpia Aosta che dopo il turno di riposo tornerà in campo martedì 24 novembre, alle 19.30, al PalaPeilaPressendo per ricevere il Basso Canavese. La classifica: Pivielle Turin Carta 11, Olimpia Aosta 10, Basso Canavese 6, Union Volley Borgofranco 2, Montanaro 1, Riposa 0.

Olimpia Aosta: Caffaro, Fragonas, Pogliotti, Durello, Matteotti, Ianni, Mozzato, Péaquin, Vuillermin, Marchesan. All.: Ferrari.