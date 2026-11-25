AOSTA (fc2) Beppe Cuc ci ha lavorato tanto ed è riuscito a portare in Valle d’Aosta le finali del 49esimo Gran Premio Giovanissimi con gare di sci alpino e snowboard a Pila dal 6 all’8 aprile e fondo a Cogne venerdì 7 aprile.

Le fasi regionali si terranno a La Thuile per discesa e snowboard domenica 31 gennaio e per lo sci nordico a Flassin mercoledì 20 gennaio 2027.

La manifestazione finale si aprirà giovedì 6 aprile con un migliaio di protagonisti da tutta Italia per la cerimonia di apertura in piazza Emile Chanoux ad Aosta. E’ questa l’unica competizione dell’anno nella quale i giovani atleti non gareggiano per lo sci club di appartenenza ma per la scuola di sci di zona.