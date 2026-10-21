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“Rally Valle d’Aosta”: convocata venerdì 30 ottobre l’assemblea dell’Acva Sport per risolvere la crisi

Redazione Pubblicato il

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A Bassano Patrich Chironi e Yannick Joly
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AOSTA (btb) Sarà venerdì 30 ottobre prossimo, alle 21, nella sede di regione Borgnalle, l’assemblea dell’Acva Sport, la costola dell’Automobile Club Valle d’Aosta che si occupa delle manifestazioni e in particolare dell’organizzazione del “Rally Valle d’Aosta”. La riunione è necessario dopo che il precedente direttivo si è dimesso in blocco il 22 settembre: il presidente Eric Macori, in carica da febbraio 2025, Mauro Grange, Raimondo Barrel e Giulia Conti. La causa sono state le divergenze tra Acva e Aci Valle d’Aosta, proprietario del marchio della gara.

Peraltro il presidente dell’Aci valdostano Ettore Vierin da giovedì 1° a domenica 4 ottobre è stato in Sardegna per assistere alla 13esima tappa del Mondiale e in tale occasione si è confrontato con i vertici dell’Automobile Club come pure con i rappresentanti della Commissione sport sui temi inerenti l’organizzazione dei rally, i cui costi sono lievitati notevolmente in particolare per quanto riguarda le assicurazioni delle vetture. “Puntiamo a una revisione della tariffazione delle coperture assicurative. – riferisce Ettore Vierin – Non si sa quanto sarà il premio base, perché quest’anno ci sono stati diversi incidenti. Comunque pare si voglia ridurre a metà la quota di 300 euro che scatta superate le 100 vetture iscritte. Inoltre si dovrebbe allargare la platea delle agenzie di assicurazioni che possono partecipare al bando di aggiudicazione e anche questo dovrebbe contribuire ad abbassare i costi.” Temi che Ettore Vierin affronta nuovamente oggi, sabato 17, e domani, domenica 18, a Sanremo dove si trova per seguire una gara di campionato italiano.

I valdostani al “Rally Città di Bassano”

Gli equipaggi valdostani di Biella Corse hanno gareggiato nel fine settimana al “Città di Bassano”, penultima prova del Campionato Italiano Rally Challenger e della Coppa Rally di Zona 4.

Sabato scorso, 10 ottobre, il risultato migliore è stato ottenuto da Manuel Dublanc, come sempre in gara con l’ossolano Marco Bevilacqua, sulla Renault Clio RS Line, terminando ottavi di classe Rally3 e 34esimi assoluti tra i 116 arrivati al traguardo. Poco più dietro Patrich Chironi e Yannick Joly, sempre su Renault Clio RS, ma gruppo 4, decimi di categoria e 55esimi. Infine, Hervé Navillod come navigatore è stato a fianco di Filippo Gelsomino su di una Citroen DS3: hanno vinto la classe N5, 28esimi di gruppo e 64esimi assoluti. A conquistare il successo in questa gara molto apprezzata sono stati Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS.

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