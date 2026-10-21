“Rally Valle d’Aosta”: convocata venerdì 30 ottobre l’assemblea dell’Acva Sport per risolvere la crisi

AOSTA (btb) Sarà venerdì 30 ottobre prossimo, alle 21, nella sede di regione Borgnalle, l’assemblea dell’Acva Sport, la costola dell’Automobile Club Valle d’Aosta che si occupa delle manifestazioni e in particolare dell’organizzazione del “Rally Valle d’Aosta”. La riunione è necessario dopo che il precedente direttivo si è dimesso in blocco il 22 settembre: il presidente Eric Macori, in carica da febbraio 2025, Mauro Grange, Raimondo Barrel e Giulia Conti. La causa sono state le divergenze tra Acva e Aci Valle d’Aosta, proprietario del marchio della gara.

Peraltro il presidente dell’Aci valdostano Ettore Vierin da giovedì 1° a domenica 4 ottobre è stato in Sardegna per assistere alla 13esima tappa del Mondiale e in tale occasione si è confrontato con i vertici dell’Automobile Club come pure con i rappresentanti della Commissione sport sui temi inerenti l’organizzazione dei rally, i cui costi sono lievitati notevolmente in particolare per quanto riguarda le assicurazioni delle vetture. “Puntiamo a una revisione della tariffazione delle coperture assicurative. – riferisce Ettore Vierin – Non si sa quanto sarà il premio base, perché quest’anno ci sono stati diversi incidenti. Comunque pare si voglia ridurre a metà la quota di 300 euro che scatta superate le 100 vetture iscritte. Inoltre si dovrebbe allargare la platea delle agenzie di assicurazioni che possono partecipare al bando di aggiudicazione e anche questo dovrebbe contribuire ad abbassare i costi.” Temi che Ettore Vierin affronta nuovamente oggi, sabato 17, e domani, domenica 18, a Sanremo dove si trova per seguire una gara di campionato italiano.

I valdostani al “Rally Città di Bassano”

Gli equipaggi valdostani di Biella Corse hanno gareggiato nel fine settimana al “Città di Bassano”, penultima prova del Campionato Italiano Rally Challenger e della Coppa Rally di Zona 4.

Sabato scorso, 10 ottobre, il risultato migliore è stato ottenuto da Manuel Dublanc, come sempre in gara con l’ossolano Marco Bevilacqua, sulla Renault Clio RS Line, terminando ottavi di classe Rally3 e 34esimi assoluti tra i 116 arrivati al traguardo. Poco più dietro Patrich Chironi e Yannick Joly, sempre su Renault Clio RS, ma gruppo 4, decimi di categoria e 55esimi. Infine, Hervé Navillod come navigatore è stato a fianco di Filippo Gelsomino su di una Citroen DS3: hanno vinto la classe N5, 28esimi di gruppo e 64esimi assoluti. A conquistare il successo in questa gara molto apprezzata sono stati Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS.