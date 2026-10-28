COGNE (peb) «Ci ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento e sono andato alla premiazione a Torino insieme allo chef Ridian Pacuku e al maître Frestino Saliu. – racconta Leonardo Imbimbo Roullet, contitolare dell’Hotel Bellevue di Cogne – La Brasserie du Bon Bec è attiva dal 1989 e si riconosce nei quattro capisaldi di Slow Food: una cucina locale che rispecchia il territorio, prodotti di qualità, prezzi accessibili e un’accoglienza di livello. Condividiamo, inoltre, i valori dell’associazione, riassunti nelle parole “buono”, “pulito” e “giusto”. Per noi significa molto e vogliamo continuare su questa strada, proponendo ricette legate alla Valle d’Aosta. Il merito della Chiocciola va a chi lavora ogni giorno nella nostra cucina: è grazie ai collaboratori, in cucina e in sala, al loro impegno e alla passione che mettono in ogni servizio, se il Bon Bec è quello che è. Questo riconoscimento, prima di tutto, appartiene a loro.»