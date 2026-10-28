Skyway Monte Bianco apre dopo il tramonto con Black Moon

COURMAYEUR (fci) Sabato prossimo, 31 ottobre, Skyway Monte Bianco apre le sue porte in orario serale per Black Moon, una serata speciale che porterà gli ospiti fino a Punta Helbronner, a 3.466 metri di quota. A partire dalle 19, l’ascesa accompagnerà gli ospiti in un percorso immersivo per vivere la notte in montagna, tra musica e gusto, fino alla stazione sommitale, dove il paesaggio del Monte Bianco diventerà lo scenario di una serata fuori dall’ordinario. La proposta gastronomica dedicata sarà parte integrante del percorso, con preparazioni originali, cocktail e specialità gourmet che accompagneranno gli ospiti durante la serata. La cucina scenografica dello chef Marco Assaggia è pensata per interpretare il tema della notte. La serata sarà arricchita anche dalle degustazioni di Caseus. Fabiana Spagnuolo condurrà gli ospiti «alla scoperta della conoscenza dell’essere».

Informazioni, dettagli e acquisto del biglietto Black Moon all’indirizzo https://www.montebianco.com/it/esperienze/black-moon-apertura-serale-straordinaria.