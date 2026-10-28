Sci, è iniziata la vendita dello skipass stagionale. La Thuile, la nuova telecabina si chiamerà Vedette

AOSTA (fci) E’ iniziata la vendita dello skipass stagionale regionale, l’abbonamento per chi desidera sciare nei comprensori valdostani durante tutta la stagione 2026/2027. Gli abbonamenti stagionali potranno essere acquistati nelle biglietterie e negli uffici delle società degli impianti di risalita, alla biglietteria alla partenza della telecabina Aosta-Pila, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; a Cervinia alla biglietteria centrale, dal 23 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 16.45; a La Thuile negli uffici amministrativi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. Da sabato 31 sarà possibile rivolgersi al Punto Giallo Blu, sabato e domenica, dalle 9 alle 13.

Alla biglietteria di Dolonne di Courmayeur, fino a venerdì 30 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Da sabato 31, la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Stagionali in vendita pure nelle biglietterie di Champoluc, Staffal e Champorcher, per verificare giorni e orari di apertura è possibile consultare il sito www.monterosaski.eu.

E’ prevista anche la possibilità di pagare lo skipass regionale in rate senza interessi, rivolgendosi a uno sportello di Banca Sella. Per ulteriori informazioni sullo skipass Valle d’Aosta è possibile telefonare al numero 0165 238871 o scrivere a info@skilife.ski.

Intanto oggi sabato 24 ottobre da Cervinia – dove si può sciare sul ghiacciaio in territorio svizzero – prende il via la stagione invernale. Tra le 8.30 e le 9 del mattino aprono la funivia Breuil Cervinia-Plan Maison, la telecabina Plan Maison-Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi-Plateau Rosà. Sabato 28 novembre apriranno poi gli impianti di Valtournenche, Chamois e Torgnon. La stagione si concluderà in quasi tutte le stazioni l’11 aprile. Sabato 28 novembre dovrebbero entrare in funzione gli impianti pure a Pila, La Thuile, Courmayeur e della Monterosa ski, a Gressoney e Ayas. Sabato 5 dicembre scatterà il lungo fine settimana dell’Immacolata. Le stazioni più piccole – da Crévacol a Champorcher – hanno in programma di aprire nel ponte dell’Immacolata da sabato 5 a martedì 8 dicembre, il fine settimana del 12 e 13 dicembre e poi da sabato 19 dicembre fino ad aprile.

Si stanno concludendo gli interventi per il potenziamento dell’innevamento artificiale a Champorcher, Weissmatten ed Estoul nel comprensorio della Monterosa ski.

A La Thuile previsti a novembre i collaudi della nuova telecabina Les Suches-Chaz Dura, che da questa stagione manderà in pensione le seggiovie La Combe e Chaz Dura (il ristorante in quota con terrazza panoramica verrà inaugurato nel dicembre 2027). L’impianto – che si chiamerà Vedette – metterà a disposizione 74 cabine da 10 posti ciascuna, con accessibilità per pedoni, sciatori (inverno) e bikers (estate). A Courmayeur si lavora per inaugurare le 2 nuove telecabine da 10 posti che sostituiranno la Checrouit e la seggiovia biposto Maison Vieille.