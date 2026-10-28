COGNE (mes) Tra i locali premiati con la Chiocciola di Slow Food nella nuova edizione di «Osterie d’Italia» c’è anche Lou Ressignon di Cogne, storica insegna della ristorazione locale che porta in tavola i sapori e le ricette della tradizione. Un riconoscimento che, secondo Elisabetta Allera – che gestisce il locale insieme al fratello Davide – premia non soltanto la qualità della cucina, ma anche una filosofia dell’ospitalità costruita nel tempo. La «Chiocciola», simbolo di una ristorazione attenta alla qualità, alla convivialità e ai ritmi della buona tavola, rappresenta pienamente lo spirito che il fondatore – il compianto Arturo Allera – aveva immaginato per il suo locale. Un luogo dove la cucina non è una corsa, ma un momento da vivere con calma, assaporando i piatti e condividendo una serata in amicizia. «È un riconoscimento che sentiamo particolarmente nostro, perché rispecchia l’idea che papà Arturo aveva del ristorante: un posto dove fermarsi, gustare la cucina e stare bene insieme, senza fretta», commenta Elisabetta Allera. La proposta gastronomica de Lou Ressignon valorizza le ricette e i prodotti del territorio valdostano, con piatti che raccontano una cucina di montagna genuina e riconoscibile.
LOU RESSIGNON A COGNE
«L’idea che papà Arturo aveva del ristorante: un posto dove stare bene insieme, senza fretta»
Redazione · Pubblicato il
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