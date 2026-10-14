Diga di Place Moulin, più di 2.000 passeggeri sulla navetta gratuita

AOSTA (zgn) Il seminario di governance transfrontaliera del Piano Integrato Territoriale Piter Parcours+ “Nous et le Mont-Blanc Parcours de vies, territoire d’avenirs” e il Comitato di pilotaggio del progetto Parcours Cambiamenti climatici, tenutisi mercoledì scorso, 7 ottobre, ad Aosta, hanno fornito l’occasione per presentare i risultati delle azioni pilota Parcours Place Moulin e Combin Camp Climat condotte dall’Unité Grand Combin. Per quanto riguarda Parcours Place Moulin, il servizio sperimentale di navetta gratuita che da sabato 11 luglio a domenica 20 settembre ha collegato il parcheggio di interscambio di Lexert alla Diga di Place Moulin, a Bionaz, il bilancio è positivo: sono stati, infatti, oltre 2.000 i passeggeri trasportati in 40 giorni di servizio, con una media di 50 utenti al giorno. I dati sono stati raccolti dall’Unité Grand Combin attraverso il monitoraggio delle presenze a bordo delle navette, rilevamenti tramite telecamera, il conteggio dei veicoli nei parcheggi della diga e sopralluoghi sul posto. Nel corso della stagione si stima che circa 42.000 visitatori abbiano raggiunto la diga in automobile: la navetta ha quindi intercettato il 6,7 per cento della frequentazione complessiva stimata del sito. L’affluenza ha seguito l’andamento della stagione turistica, con il picco nei giorni centrali di agosto, quando sono stati sfiorati i 200 passeggeri giornalieri per direzione di marcia, e un secondo picco a fine mese. I risultati confluiranno nell’elaborazione di un documento di pianificazione che integra orientamenti di sviluppo sostenibile e un modello di mobilità adatto al contesto dell’alta Valpelline, di cui il servizio di navette rappresenta un primo caso concreto.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa prima sperimentazione. Oltre 2.000 passaggi in una sola stagione dimostrano che residenti e visitatori sono pronti ad accogliere un modo diverso di raggiungere Place Moulin, più rispettoso di un ambiente fragile come quello della nostra vallata. I dati raccolti ci offrono ora una base concreta su cui lavorare per migliorare il servizio e alleggerire la pressione del traffico nelle giornate di maggiore affluenza» ha dichiarato il sindaco di Bionaz Valter Nicase.

Sempre nell’ambito del progetto Parcours+, da lunedì 17 a venerdì 21 agosto si è svolta la seconda settimana di Combin Camp Climat, il centro estivo scientifico dedicato alla scoperta del clima e alla sostenibilità ambientale. Bambini e ragazzi residenti nei Comuni dell’Unité hanno partecipato a laboratori didattici, attività all’aperto ed escursioni con l’accompagnamento di guide naturalistiche e hanno incontrato ricercatori e tecnici di Aepa Valle d’Aosta e di Fondazione Montagna Sicura. Anche in questa occasione tutti gli spostamenti sono stati effettuati con i mezzi pubblici. Il lavoro svolto contribuirà alla stesura del DecaClima, il decalogo di 10 azioni quotidiane per prendersi cura del pianeta che sarà presentato al termine del progetto alla fine dell’estate 2027. «Parcours Place Moulin e Combin Camp Climat sono 2 espressioni dello stesso impegno: tradurre gli obiettivi di Parcours+ in azioni concrete e misurabili sul nostro territorio» evidenzia il presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Gabriel Diémoz.