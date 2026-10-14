Mixology, torna a Courmayeur la Skyway Cocktail Competition

COURMAYEUR (peb) Martedì prossimo, 13 ottobre, torna a Courmayeur la Skyway Cocktail Competition, il concorso dedicato alla mixology che porta alcuni dei migliori barman provenienti da tutt’Italia a sfidarsi in alta quota, con una sfida giocata sulla creatività, sui liquori e sui distillati valdostani. L’iniziativa è organizzata da ABI (Associazione Barmen Italiani) Professional Valle d’Aosta in collaborazione con Skyway Monte Bianco.

L’appuntamento per i concorrenti è alle 8.30 alla partenza di Skyway, per poi salire fino a Pavillon, a 2.173 metri. Qui, alle 10, prenderà il via la prima fase della gara, nella quale i partecipanti saranno chiamati a presentare le proprie interpretazioni dei cocktail.

«Si tratta una sfida che mette insieme tecnica, conoscenza delle materie prime e capacità di costruire una proposta originale, in un contesto decisamente fuori dall’ordinario. – racconta il presidente nazionale di ABI Professional e ideatore della challenge Bernardo Ferro – La prima edizione si è tenuta nell’ottobre 2015, con l’audace obiettivo di portare la cultura del cocktail in uno scenario insolito, mettendo in dialogo il mondo della miscelazione professionale con uno dei paesaggi più significativi delle Alpi. E dopo 11 anni siamo ancora qui con l’idea di portare un prodotto iconico valdostano, il génépy, reinterpretandolo attraverso il linguaggio contemporaneo della mixology.»

Alle 12 sarà possibile fermarsi per il pranzo al ristorante, mentre il momento clou arriverà alle 15, quando, condizioni meteorologiche permettendo, la finalissima si sposterà ancora più in alto, alla stazione di Punta Helbronner, a 3.466 metri.

Il programma proseguirà con il rientro al Pavillon alle 16, seguito alle 16.45 da una masterclass curata dallo spirit expert Luca Azzolina. Alle 17.30 sarà invece il momento dell’aperitivo ufficiale della manifestazione, prima dell’ultima discesa dal Pavillon, prevista entro le 19. Alle 19.30, infine, la giornata si concluderà nel centro di Courmayeur con la cerimonia di premiazione e la lotteria finale.

Arabella Pezza