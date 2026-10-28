GLI ALBERGATORI VALDOSTANI A ISCHIA PER UN SOGGIORNO ANCHE DI LAVORO

AOSTA (fci) Si è concluso il tradizionale viaggio d’autunno organizzato dall’Adava-Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta, che da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre ha portato 54 associati (foto) alla scoperta di Ischia.

Il gruppo valdostano ha soggiornato al Borgo Romantica Resort & Spa, a Serrara Fontana, nei pressi del caratteristico borgo di Sant’Angelo, punto di partenza di un programma che ha alternato visite culturali, esperienze enogastronomiche, momenti di benessere e occasioni di incontro.

Tra le attività più apprezzate, l’escursione in barca lungo le coste dell’isola, la visita al suggestivo borgo di Sant’Angelo e al Castello Aragonese, oltre all’esperienza “Andar per Cantine”, un percorso alla scoperta di tre cantine locali, delle produzioni vitivinicole e delle tradizioni gastronomiche ischitane.

Uno dei momenti più significativi del viaggio si è svolto mercoledì 21 ottobre, con il meeting “CNGA ON FIELD MISTO”, un appuntamento di incontro e networking che ha riunito i Giovani Albergatori della Valle d’Aosta, di Ischia e Procida e della Campania.

Ad aprire l’appuntamento sono stati i saluti istituzionali di Irene Iacono, sindaca di Serrara Fontana, e Davide Laezza, assessore alla Cultura del Comune di Forio, ai quali si è aggiunto il saluto di Ermanno Mennella, storico presidente degli albergatori dell’isola, che ha dato il benvenuto alla delegazione valdostana.

Al meeting hanno preso parte, in rappresentanza dei Jeunes Hôteliers Valdôtains, il presidente Pietro Imbimbo Roullet e la vicepresidente Jennyfer Lale Murix, che hanno incontrato una delegazione di giovani albergatori ischitani guidati da Alessia Peraro, presidente dei Giovani Albergatori di Ischia e coordinatrice dei Giovani Albergatori della Campania, Fabio Raimondo, presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA) di Federalberghi, e il dott. Andrea Serra di Federalberghi nazionale.

Al centro del momento di networking, lo scambio di esperienze, la condivisione di idee e buone pratiche e l’importanza di costruire relazioni professionali capaci di andare oltre i confini territoriali.

«È stato un incontro particolarmente stimolante, che ci ha permesso di confrontarci con colleghi che operano in realtà turistiche molto diverse dalla nostra, ma che condividono tante delle sfide che affrontiamo quotidianamente. – commenta Pietro Imbimbo Roullet, presidente dei Jeunes Hôteliers Valdôtains – Credo che il valore aggiunto di queste occasioni sia proprio la possibilità di uscire dal proprio contesto, ascoltare esperienze differenti e tornare a casa con nuove idee e spunti di riflessione. Come gruppo giovani Adava crediamo molto nell’importanza di creare relazioni e fare rete, perché il confronto e la collaborazione tra giovani imprenditori rappresentano strumenti fondamentali per crescere professionalmente e contribuire all’evoluzione del nostro settore. Ringrazio Alessia Peraro e Fabio Raimondo per aver condiviso con noi questo momento, con l’auspicio che possa essere il punto di partenza per nuove iniziative comuni».

La presenza del presidente nazionale Fabio Raimondo ha inoltre conferito all’appuntamento un particolare valore associativo, sottolineando il ruolo della rete del CNGA quale spazio privilegiato di confronto, crescita professionale e sviluppo di nuove sinergie tra giovani albergatori.

La giornata si è conclusa con una cena di gala al Borgo Romantica Resort & Spa, ulteriore momento di convivialità che ha suggellato lo spirito di amicizia e collaborazione che ha caratterizzato l’intero soggiorno.