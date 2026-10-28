«Un orto molto grande, e una ricerca sui vini locali, che stanno crescendo»

ISSOGNE (peb) Per Al Maniero di Issogne si tratta del terzo anno consecutivo con la Chiocciola, dopo tanti anni di presenza in Guida.

«Siamo stati a Torino per la presentazione della nuova guida, durante la quale sono stati premiati anche alcuni agriturismi “giovani”, attenti alla sostenibilità: una scelta che ho trovato molto giusta. – racconta Giovanni Paladini, alla guida del locale dal 1984 e oggi in cucina con il figlio Mattia – Per noi è una grande soddisfazione, perché la Guida rispecchia la nostra identità. Da oltre quarant’anni condividiamo gli stessi valori e ci fa piacere che vengano riconosciuti. Proponiamo Fontina d’alpeggio tutto l’anno, che possiamo servire anche in fonduta grazie alla stagionatura delle forme a Issogne, che ci permette di conservarle e averle a disposizione».

«Abbiamo un orto molto grande, – conclude il titolare Giovanni Paladini – dove le verdure non subiscono trattamenti chimici e che contribuisce, almeno in parte, a soddisfare il fabbisogno del ristorante. Utilizziamo solo patate valdostane e portiamo avanti una ricerca sui vini del territorio, che stanno crescendo molto: questi sono i nostri valori.»