Sabato 17 e domenica 18 ottobre l’undicesima edizione della Festa transfrontaliera “Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi”

AOSTA (pcy) Il prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 ottobre, i forni dei villaggi di tutta la Valle d’Aosta si accenderanno per celebrare la tradizione del pane che ancora oggi viene rievocata, mantenendo vivo un sapere antico, attraverso l’undicesima edizione della Festa transfrontaliera “Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi”, organizzata dal Brel – Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique – dell’Assessorato regionale Istruzione, Cultura e Politiche identitarie. Quest’anno sarà Morgex ad accogliere gli eventi conclusivi della giornata di domenica 18. L’iniziativa è diventata un’occasione di incontro transnazionale che vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Bergamo, Brescia, Sondrio e Varese, le comunità della Valle Antrona, il Comune di Lozzolo e alcune comunità delle Valli Orco e Soana in Piemonte, il Polo Poschiavo e la comunità di Tarasp del Cantone svizzero dei Grigioni, parecchie comunità del Cantone svizzero del Vallese e, infine, alcune collettività appartenenti all’area del Parc naturel régional du massif des Bauges in Savoia. In Valle d’Aosta verranno accesi 72 forni in 52 comuni grazie all’impegno di circa 900 volontari operanti sul territorio che, con tanta passione e competenza, conservano e trasmettono il proprio savoir-faire: il programma dettagliato della manifestazione e dei vari forni aderenti è disponibile sul sito web ufficiale www.lopanner.com. In attesa dell’evento, a partire da oggi, sabato 10, è possibile visitare (mercoledì 14 escluso) l’esposizione temporanea allestita al piano terra della Tour de l’Archet di Morgex dal titolo “Racconti di pani… tra decori e uso” alla scoperta della storia degli utensili della panificazione e dei timbri del pane in collaborazione con il MAV-Museo dell’artigianato valdostano di tradizione; mentre venerdì prossimo, 16 ottobre, all’Auditorium è prevista la proiezione alle 21 del cortometraggio “L’ultima notte di caccia” di Bobo Pernettaz e Franz Rossi sulle leggende ambientate a Morgex. Sabato 17 alle 20:30 è in programma l’esclusiva cena tematica “Maquie de pan ner… Solo pane nero”, dedicata al gusto e alla tradizione con protagonista assoluto il pane nero: l’evento, organizzato dalla Pro Loco di Morgex in collaborazione con lo chef Agostino Buillas del Café Quinson all’interno del padiglione dietro la chiesa di Morgex, ha un costo di 40 euro a persona. Per prenotare è necessario contattare la Pro Loco al numero 0165 809912 o via mail scrivendo a: info@prolocomorgex.it. Sempre nell’ambito della manifestazione, sabato scorso, 3 ottobre, il Brel ha organizzato un corso tecnico e teorico di accensione del forno e panificazione, con un approfondimento sulla produzione di pani dolci con l’utilizzo dei frutti della vite, al forno di Champapon a Saint-Christophe, tenuto dal maestro Christian Trione, ambassadeur du pain e campione europeo di panificazione, che ha dispensato i suoi preziosi consigli a oltre 50 partecipanti.

Caterina Pizzato