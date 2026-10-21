La Valle d’Aosta a TTG Travel Experience. Terza nella classifica «Destinazione Sostenibile»

AOSTA (fci) Rimini è tornata anche quest’anno al centro del mondo del turismo e dell’ospitalità con TTG Travel Experience 2026, la principale fiera italiana dedicata al business turistico, organizzata da Italian Exhibition Group da mercoledì 14 a ieri venerdì 16 ottobre. La manifestazione rappresenta un appuntamento di riferimento per le imprese del settore, favorendo l’incontro tra enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree e strutture ricettive. Anche in questa edizione, l’organizzazione dello spazio espositivo dedicato alla Valle d’Aosta e la partecipazione degli operatori turistici sono state curate dall’Assessorato regionale del Turismo con l’Office régional du Tourisme e dalla Chambre valdôtaine. Lo stand regionale, caratterizzato da un allestimento moderno e funzionale, ha coniugato promozione istituzionale e incontri commerciali B2B, offrendo alle imprese valdostane – una decina alla kermesse – un’importante opportunità di visibilità sui mercati nazionali e internazionali. Presente alla manifestazione anche una delegazione dell’Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta-Adava, composta dal presidente Luigi Fosson, dal vicepresidente Davide Perrin, dal direttore Emilio Conte e dalla vicepresidente del gruppo Jeunes Hôteliers Valdôtains, Jennyfer Lale Murix.

«Il TTG di Rimini si conferma un appuntamento importante per la promozione dell’offerta turistica italiana sui mercati internazionali. – ha dichiarato il presidente dell’Adava Luigi Fosson – La soluzione espositiva individuata per la Valle d’Aosta , con ampi schermi che valorizzano le principali attrattive regionali e postazioni funzionali agli incontri commerciali, rappresenta una formula particolarmente efficace, apprezzata sia dagli espositori sia dagli operatori in visita. È importante continuare a investire nella qualità della nostra presenza a manifestazioni di questo livello, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e imprese per promuovere la Valle d’Aosta in maniera sempre più coordinata e incisiva».

«La partecipazione al TTG di Rimini conferma il consolidamento del brand della Valle d’Aosta sui mercati turistici internazionali e sul mercato domestico, possiamo affermare che si tratta di un risultato strategico raggiunto grazie al proficuo lavoro di squadra tra l’Amministrazione regionale, la Chambre Valdôtaine, l’Office du Tourisme e gli operatori del settore. – dichiara l’assessore regionale del Turismo Giulio Grosjacques – Il nostro turismo è in costante crescita e beneficia chiaramente degli investimenti compiuti in questi anni dall’amministrazione, sia per la stagione invernale che per quella estiva con ottimi riscontri anche sul fronte della destagionalizzazione. Il successo del territorio è strettamente legato al crescente apprezzamento del mercato per la qualità della nostra offerta ricettiva e della ristorazione. Determinante si sta rilevando anche la sinergia con gli enti locali: una collaborazione costante che valorizza la nostra capacità di accogliere gli ospiti in un territorio unico e straordinario».

Nel corso della permanenza a Rimini, la delegazione valdostana ha inoltre preso parte al Consiglio direttivo nazionale di Federalberghi, importante occasione di confronto sulle principali sfide del comparto ricettivo e sulle prospettive di sviluppo del turismo italiano.

Particolarmente significativa anche la partecipazione di Jennyfer Lale Murix al Consiglio direttivo del Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA) di Federalberghi, nel corso del quale la vicepresidente dei Jeunes Hôteliers Valdôtains è intervenuta presentando una relazione sulle attività promosse dal gruppo giovani Adava. L’intervento si è concentrato in particolare su «Connaître pour accueillir» il ciclo di incontri dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio valdostano, delle sue imprese e delle sue eccellenze, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e la cultura dell’accoglienza delle nuove generazioni di albergatori.

Nell’ambito del TTG Travel Experience 2026 si è svolta l’undicesima edizione dei Premi Italia Destinazione Digitale, i riconoscimenti con cui The Data Appeal Company, del Gruppo Almaviva, premia le località italiane con le migliori performance turistiche, ribattezzati gli Oscar del turismo. La novità del 2026 riguarda il metodo. L’analisi è stata condotta con la piattaforma di travel intelligence Data Appeal Mabrian, che si appoggia a oltre 130 fonti e a modelli linguistici di intelligenza artificiale generativa. Ai 33,2 milioni di commenti e recensioni online, relativi a oltre 900 mila punti di interesse, si sono aggiunti per la prima volta indicatori su connettività aerea, esperienze acquistate online e offerta ricettiva. La Valle d’Aosta è salita sul podio come terza classificata nella categoria «Destinazione Sostenibile», dietro alla Liguria prima seguita dal Trentino-Alto Adige.