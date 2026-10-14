Batailles de reines: cresce la febbre da finale. A Gressan in palio le ultime 12 qualificazioni

CHÂTILLON (qdn) Sale la febbre delle batailles de reines in vista della finale regionale di domenica 25 ottobre. Gli ultimi 12 posti utili saranno in palio nell’ultima eliminatoria che si disputerà domani, domenica 11 ottobre, a Gressan. Risultano iscritte 220 bovine. Il programma prevede la pesatura degli animali dalle 8 alle 11 e l’inizio delle battaglie alle 11.45.

Sono state ben 251 – record stagionale – le aspiranti reines che si sono affrontate domenica scorsa, 4 ottobre, nella penultima eliminatoria del 69esimo concours. In prima categoria – tra 58 partecipanti – ha vinto Sirène dei Frères Clos, che fu terza alla finale regionale del 2024 (dopo il terzo posto all’eliminatoria di Gressan) quando cedette a Caprice di Livio Pervier. A Châtillon la potente reina del Clos in finale ha avuto la meglio su Brunette di Fulvio Follioley. In semifinale Sirène ha dovuto faticare contro la mastodontica Iris dei Frères Cunéaz – regina del peso con i suoi 832 chilogrammi e già vincitrice dell’Inter regionale nel 2023. Qualificazione anche per Queggion di Philippe Perron, che calcherà per la prima volta l’erba dell’arena Croix-Noire.

Tra le 68 bovine di seconda categoria, il bosquet ha coronato le corna di Espoir di Manuela Machet, che si era già qualificata per la Regionale con il suo precedente proprietario Marco Démoz di Challand-Saint-Anselme e che fu vincitrice in seconda categoria tra i manzi al Trophée Ville d’Aoste del 2021. In finale ha allontanato Belva di Diego Perrin, regina a Brusson nel 2025 e poi quinta alla Regionale (dove fu sconfitta da Zara di Ivan Heresaz). Pur non avendo portato a casa un bosquet, può sicuramente essere contento dell’esito dell’eliminatoria Renzo Marquis: l’allevatore di Verrayes ha infatti staccato 2 “pass” per la finalissima con i terzi posti di Belville (terza a Villeneuve in seconda categoria due anni fa) e di Farouk, che nel suo palmares vanta già un terzo posto alla Regionale del 2025 (sconfitta da Berlin di Simon e Julien Charbonnier, poi regina regionale di secondo peso).

Affollatissima la terza categoria con ben 125 bovine a scornarsi per i 4 posti in palio. Alla fine sono arrivate fino alle semifinali 4 capi mai qualificati alla Regionale: ha vinto Bufera di Diego Perrin con al secondo posto Shakira di Manuela Chabod e al terzo Bart di Ivan Heresaz e Mourin di André Yeuillaz.