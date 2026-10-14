Moudzon: sabato 17 il 30esimo Trophée Ville d’Aoste

AOSTA (qdn) Sta per finire il conto alla rovescia per il Trophée Ville d’Aoste, l’atto conclusivo del concorso regionale delle batailles de moudzon che si disputerà sabato prossimo, 17 ottobre, all’arena Croix-Noire di Aosta, e che quest’anno celebrerà il suo trentennale. La giornata inizierà con la pesatura degli animali dalle 8.30 alle 10.30 mentre i combattimenti cominceranno alle 12.30, con le premiazioni intorno alle 18. Novità di quest’anno: un’attenzione particolare sarà dedicata ai bambini con animazione dalle 13.30 alle 17.30 e – alle 16, la premiazione della mostra-concorso di disegno “I moudzon in arena”. A differenza delle finali regionali delle batailles de reines e des chèvres, il Trophée Ville d’Aoste dei manzi non è una finale a cui possono partecipare solo i capi qualificati bensì un evento aperto a tutti, previa prenotazione che deve essere effettuata entro martedì prossimo, 13 ottobre, contattando il numero 348 7229039.

L’ingresso alla manifestazione è libero.