Sei serate per scoprire la birra artigianale con l’Ais

AOSTA (qdn) L’Associazione Italiana Sommelier Valle d’Aosta, in collaborazione con Sorso – Birra e cucina, organizza “LABiRRA – Laboratorio Birre artigianali, un percorso di sei serate dedicato alla conoscenza e alla degustazione della birra artigianale”. Gli incontri si terranno il mercoledì, dalle 19.30 alle 21 al ristorante Sorso di Aosta, tra novembre 2026 e gennaio 2027. Ogni serata sarà dedicata a uno stile protagonista e prevede la degustazione di tre birre e un piatto preparato appositamente per l’abbinamento. La quota di partecipazione all’intero laboratorio è di 250 euro a persona. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’iniziativa è aperta a tutti, anche ai non soci Ais. «La birra artigianale merita la stessa attenzione che dedichiamo al vino. – dichiara Alberto Levi, presidente di Ais VdA – Vogliamo offrire un percorso semplice e piacevole per capire cosa si beve, scoprire la varietà degli stili e imparare ad abbinarli al cibo. È un’occasione pensata per i curiosi, non solo per gli esperti».