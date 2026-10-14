Batailles des chèvres: a Arvier tra 137 contendenti successi di Merleun, Grappeun, Canella e Bijoux

ARVIER (qdn) Erano 137, di proprietà di 32 allevatori, le capre che si sono affrontate domenica scorsa, 4 ottobre, nella penultima eliminatoria del 29esimo concorso regionale delle batailles des chèvres. In prima categoria ha vinto Merleun dei Frères Vuillermin di Brusson che in finale ha battuto Noisette di Nikolas Abram di Doues; fuori in semifinale Fortuna di Marco Fragno di Charvensod e Ninne di Erminia Cuaz di Doues. Nulla da fare per la regina del peso di giornata, Magie di Denis Pastore di Valtournenche, di ben 93 chili.

In seconda categoria si è imposta Grappeun di Nikolas Abram con in seconda posizione Tequila della società Bagnod Favre di Doues e in terza un’altra Tequila di Ilenia Boch di Aosta e Mora di Alex Yeuilla di Pollein.

Canella di Ilenia Boch ha conquistato il bosquet di terza categoria sconfiggendo nell’ultima battaglia Mesquine di Alex Chamois di Nus. Terzo posto per Mistral di Erminia Cuaz e per Diamant di Denis Barailler di Aosta.

Tra le giovani bime, infine, doppietta per la famiglia Pascal di La Salle che ha piazzato Bijou in prima posizione e Stella in seconda. Terze Morgana di Giovanni Turcotti di Aosta e Baghera di Etienne Naudin di Introd. Quinte Biricchina di Nikolas Abram e Tango di Denis Pastore.

L’ultima eliminatoria del concorso regionale è in calendario domenica prossima, 18 ottobre, a Quart.