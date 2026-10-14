14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Agricoltura

FONTINA “AD ALTA PRESSIONE”: DALLA GIUNTA VIA LIBERA AL FINANZIAMENTO ALLA COOPERATIVA

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (ces) Nella sua seduta di ieri, venerdì 9 ottobre, la Giunta regionale ha approvato la disciplina applicativa necessaria alla concessione dell’aiuto regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina per la realizzazione dell’impianto della cosiddetta “pastorizzazione a freddo” ovvero il trattamento delle forme ad alta pressione.
La dotazione finanziaria per la concessione dell’aiuto ammonta a 5 milioni di euro ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. L’intervento – si legge nella delibera – «è finalizzato al rafforzamento delle filiere lattiero-casearia e agroalimentare regionali attraverso l’introduzione di tecnologie innovative di trattamento e conservazione dei prodotti, favorendo il miglioramento della competitività e delle opportunità di commercializzazione delle produzioni regionali».

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