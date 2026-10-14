AOSTA (qdn) Proseguono le manifestazioni zootecniche autunnali organizzate dall’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains. L’arena Croix-Noire di Aosta ospiterà martedì prossimo, 13 ottobre, la mostra concorso delle manze di razza valdostana – con la premiazione dei capi più belli – e una fiera del bestiame. L’arrivo degli animali è previsto dalle 9.
Mostra concorso delle manze martedì alla Croix-Noire
Redazione · Pubblicato il
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