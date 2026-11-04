Battaglie delle capre della Bassa Valle: a Issogne vincono Kiss, Nuvola, Musetto, Paison e Farinella

ISSOGNE (qdn) Erano 74 – di proprietà di 16 allevatori – i capi che si sono sfidati sabato scorso, 24 ottobre, a Issogne per la penultima eliminatoria della battaglia delle capre del circuito di Perloz, prima della finale che avrà luogo a Tour d’Héréraz sabato 14 novembre.

In prima categoria ha vinto Kiss di Alex Stevenin di Issime che in finale ha battuto Vertige di Alessio Maneglia di Perloz; terzo posto per Canella di Patrizio Dherin di Champdepraz e per Paviola di Claudio Domenighini di Champdepraz. In seconda categoria successo per Nuvola di Erik Charles di Perloz con al secondo posto Spia di Devid Dherin e in terza Barbera di Erik Charles e Rosita di Gregorio Girod di Issime. In terza categoria doppietta di Tiziano “Tio” Borettaz con prima Musetto e seconda Marmotta; in semifinale si erano arrese Pastice, ancora di “Tio” Borettaz, e Zingara di Claudio Domenighini. Tra le bime ha vinto Paison di Erik Charles che in finale ha battuto la compagna di stalla Pantera; terze Miss e Briosche di Alex Stevenin. Tra le strabime, infine, prima Farinella di Patrizio Dherin, seconda Tabac di Angelo Consol di Issime e terze Movida e Musca di Davide Iorio di Pontboset.

L’ultima eliminatoria è in calendario oggi, sabato 31 ottobre, all’area verde di Berriat a Montjovet con la pesatura degli animali dalle 9 alle 11 e l’inizio degli incontri alle 13.30.