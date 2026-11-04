IL TABELLONE DI TERZA CATEGORIA

Ottavi di finale: 150 Rubio (di Simon e Julien Charbonnier) contro 169 Cuba (di Claudio Berthod); 130 Reinon (dei Frères Grimod) contro 176 Zira (della società Tsantì); 78 Fauvette (di Gildo Bonin) contro 146 Monella (di Mauro Chatrian); 133 Merci (di Eddy Surroz) contro 128 Bambino (di Aurelio Crétier); 174 Zara (di Ivan Heresaz) contro 151 Baghera (della società La Borettaz); 159 Soulida (dei Frères Quendoz) contro 137 Merlitta (di Balicco-Patruno); 124 Farchetta (di Lorenzo Rosset) contro 134 Biarritz (di Sabina Pellissier); 129 Samba (di Dario Betemps) contro 135 Voleine (di Patrick Grimod).
Quarti di finale: 150 Rubio contro 130 Reinon; 78 Fauvette contro 128 Bambino; 151 Baghera contro 137 Merlitta; 124 Farchetta contro 135 Voleine.
Semifinali: 130 Reinon contro 78 Fauvette; 137 Merlitta contro 124 Farchetta.
Finale: 78 Fauvette contro 124 Farchetta.