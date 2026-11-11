Una serata per abbinare formaggi, vini e birre con l’Onaf e l’Ais

AOSTA (qdn) L’Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) e l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) della Valle d’Aosta organizzano mercoledì 18 novembre prossimo, alle 20.30, nel salone Vaudan dell’Institut Agricole Régional, ad Aosta, una serata dal titolo “Giochiamo con gli abbinamenti”. Si degusteranno 4 formaggi con differenti caratteristiche: latte di vacca, bufala, capra e pecora; paste filate, erborinati, paste dure e semi dure… in un giro d’Italia. L’abbinamento verrà proposto con 2 vini e 2 birre, lasciando anche un po’ di gioco ai commensali. Il costo ammonta a 23 euro (19 euro per i soci Onaf e Ais). L’evento è aperto a tutti e le prenotazioni vanno effettuate entro lunedì 16 novembre contattando il 328 0597179.