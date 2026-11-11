Gestione sostenibile degli ecosistemi d’alpeggio: un forum transfrontaliero

SAINT-CHRISTOPHE (qdn) Martedì scorso, 3 novembre, nella sede dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura a Saint-Christophe, si è tenuto il forum transfrontaliero “Le sfide per la gestione degli ecosistemi d’alpeggio”, organizzato nell’ambito del programma Interreg Alcotra Francia-Italia Eco Alp 2050, con il cofinanziamento dell’Unione europea. L’incontro, in lingua francese, ha riunito 56 partecipanti tra tecnici, amministratori, gestori di aree protette, allevatori e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche sulla gestione sostenibile degli ecosistemi d’alpeggio.

Al centro del confronto, due temi di particolare attualità per il futuro dei territori pastorali: la gestione della risorsa idrica e la frequentazione degli alpeggi. Nel corso della giornata sono stati presentati progetti ed esperienze sviluppati in diversi contesti alpini, offrendo spunti di riflessione e possibili soluzioni alle sfide che interessano le aree di montagna.