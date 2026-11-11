La Fontina in vetrina in dodici ristoranti milanesi. Sesta edizione di “FontinaMi” con il Consorzio

AOSTA (qdn) Sono dodici gli chef di altrettanti ristoranti milanesi che aderiscono alla sesta edizione di “FontinaMi”, l’evento – organizzato dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina – che è ormai un appuntamento fisso e atteso dal pubblico. A partire da lunedì 16 novembre – e per due settimane – dodici ristoranti proporranno piatti inediti creati ad hoc per la manifestazione, che valorizzano la Fontina. Questi i ristoranti milanesi aderenti: Bela Tusa (che proporrà un risotto mantecato alla Fontina Dop con porcini, castagne e timo), Bottega Lucia (Pollo Cbt ripieno di Fontina Dop e lattuga romana su salsa di carote arrosto), Bu:R (risotto Carnaroli Riserva San Massimo al topinambur arrostito, Fontina Dop e Genepy), Ciz Cantina e Cucina (risotto con Fontina Dop Lunga Stagionatura, porcini e zeste di agrumi), Dal Salumiere (cappellacci arrosto in brodo di fieno), Il Liberty (ravioli arrosto di patate ripieni di Fontina Dop Lunga Stagionatura con ragout di verdure autunnale), Il Retrobottega (zuppa di cipolle alla francese, gratinata al forno con crostini al burro, Parmigiano Reggiano e Fontina Dop Lunga Stagionatura grattata a crudo), Innocenti Evasioni Terrazza Triennale (cardoncelli arrostiti, fonduta di Fontina Dop Alpeggio, nocciole e prezzemolo), Osteria Brunello (lasagnetta di grano saraceno, cavolo nero, patate, nocciole tostate e fonduta di Fontina Dop Lunga Stagionatura), Ristorante Morelli (raviolo di topinambur e Fontina Dop Alpeggio in ristretto di cacao e cervo), Terrazza Gallia (risotto Fontina Dop, salsa bordolese e battuto d’agnello) e Trattoria Casa Fontana 23 risotti (spaghetti di patate, fonduta di Fontina Dop Alpeggio, pere in agrodolce e nocciole tostate).

I clienti che sceglieranno i piatti, contrassegnati in menu dal logo della manifestazione, riceveranno un “finger food” elaborato e un assaggio di Fontina in purezza offerti dal Consorzio.

L’evento è aperto a tutti. Per partecipare occorre prenotare il proprio tavolo contattando direttamente i locali aderenti.