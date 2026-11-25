PERLOZ (qdn) Sono Marmotta e Cannella di Marco Follioley di Donnas, Pepita di Christian Regis di Gressoney-Saint-Jean, Vipera di Bruno Fabiole di Pont-Saint-Martin e Fotoromanza di Didier Millesi di Perloz le regine della 44esima battaglia di Perloz che si è disputata sabato scorso, 14 novembre, a Tour d’Héréraz, a conclusione del concorso organizzato dal Comité Combats des Chèvres guidato dal presidente Alessio Maneglia. Sono scese in campo 158 capre di proprietà di 33 allevatori.

La straordinaria doppietta di Marco Follioley

In prima categoria è arrivata una grande conferma: come nel 2025 ha infatti vinto Marmotta di Marco Follioley che in finale ha sconfitto la forte Furia di Alessio Maneglia di Perloz. Terzo posto per Kiss di Alex Stevenin di Issime e per Mabelle della società Chèvres de Mascognaz di Fontainemore. Quinte si sono classificate Barbera di Elisa Linty di Issime, Marmotta di Renato Pramotton di Donnas, Bellezza ancora di Marco Follioley e Mora di Sebastian Paganone di Donnas, quest’ultima la più pesante di giornata con i suoi 100 chili.

Nelle bime è arrivato un altro trionfo per il giovanissimo Marco Follioley con Cannella che ha conquistato il bosquet battendo in finale Perla della società Chèvres de Mascognaz mentre in semifinale si era concluso il concorso di Jossa di Claudia Bosonin di Donnas e di Scintilla dei Frères Fey di Perloz; fino ai quarti di finale sono arrivate Guantanamera di Didier Millesi, Milady della società Chèvres de Mascognaz, Etoile di Angelo Consol di Issime e Edera di Gilles Joly di Champdepraz.

Per Marco Follioley – che ha 15 anni e frequenta l’Institut Agricole di Aosta – un doppio bosquet a Perloz che rappresenta un risultato davvero straordinario.

«Marmotta era stata regina delle bime nel 2022 e poi in prima categoria nel 2025 e quest’anno. – sottolinea Fulvio Follioley, papà di Marco e marito di Veronica Lavit, che gestisce il Bar Tacabanda a Pont-Saint-Martin – A Marmotta in questo momento nessuno “dà noia”, è stata dominante. Solo la regina di Maneglia in finale avrebbe potuto contrastarla ma anche lì non ha avuto problemi. Cannella, invece, a casa nostra perde quasi da tutte mentre in battaglia si è trasformata, ci ha davvero stupiti! L’ha regalata a Marco mio cugino Paolo Follioley per ringraziarlo di avergli dato una mano in alcuni lavori: all’inizio non sembrava una gran capra, e invece…». «In stalla a Vert di Donnas abbiamo una dozzina di capre e qualche mucca da battaglia. – prosegue Fulvio Follioley – Mio figlio Marco ha una passione grandissima e dedica un impegno enorme ai nostri animali: per questo il successo è meritato per lui. Come gli dico sempre: la buona volontà viene ripagata! Quest’anno abbiamo avuto anche una finalista alla Regionale delle batailles de reines, quindi il bilancio è più che positivo!».

Christian Regis, un successo nel ricordo del nonno Giulio

In seconda categoria si è imposta Pepita di Christian Regis di Gressoney-Saint-Jean battendo nella sfida conclusiva Marmotta di Eric Charles di Perloz. Terze Lumière di Gilles Joly e Pantera di Gregorio Girod di Issime; quinte Mouise di Alex Stevenin, Morosita di Gregorio Girod, Audry di Davide Iorio di Pont-Saint-Martin e Nebieul, ancora di Gregorio Girod.

«Pepita era stata regina a Gressoney-Saint-Jean in primavera e già terza alla finale di Perloz in terza categoria nel 2025. – ricorda Christian Regis, 34 anni, che è artigiano edile di mestiere e allevatore per passione, con una quindicina di capre in tutto e alcune mucche da battaglia – Mi aspettavo che battesse bene perché lo ha sempre fatto ma non credevo potesse diventare addirittura regina. E’ stata una bella finale, con tanta gente e anche il tempo non è stato troppo brutto. Lo scorso anno avevo ottenuto un secondo posto in seconda categoria con Macchia: questa è la mia prima regina a Perloz, meglio non poteva andare! Dedico il risultato a mio nonno Giulio Bieler che non c’è più: lui aveva le capre e mi ha trasmesso la passione da quando ero bambino e andavo sempre a pascolare con lui».

Vipera vince ancora dopo il trionfo del 2024

Non è stata solo Marmotta a concedere il bis. Anche in terza categoria è arrivata la doppietta. Vipera di Bruno Fabiole di Pont-Saint-Martin si è confermata una delle capre più forti degli ultimi anni vincendo ancora dopo aver già trionfato a Perloz in terza categoria nel 2024 ed essere arrivata terza lo scorso anno. «Mi sembrava non avesse tanto voglia di battere, tanto che puntavo di più su Iena che è arrivata seconda: invece mi ha sorpreso! – commenta Bruno Fabiole, 55 anni, muratore, che ha 24 capre nella stalla a Pont – Sono contento soprattutto per i miei nipoti che mi danno una gran mano: Lorena e Daiana Finessi e Filippo, Stefano e Lorenzo Canetto. A quest’ultimo, che con i suoi 4 anni è il più piccolino e ha tanta passione, dedico questo bel risultato!».

Vipera in finale ha battuto appunto la compagna di stalla Iena mentre in semifinale si erano arrese Marmotta di Tiziano “Tio” Borettaz di Issogne e Griselle di Eric Charles. Quinte si sono classificate Musetto ancora di “Tio” Borettaz, Calandra di David Bagnod di Montjovet e Macchia e Promise di Christian Regis.

Fotoromanza premia la passione di Didier Millesi

Didier Millesi, uno dei fondatori della battaglia delle capre, a 70 anni si è tolto un’altra bella soddisfazione sabato scorso. Nella nuova categoria delle “strabime” ha vinto la sua Fotoromanza che era già stata seconda nel 2025 a Perloz tra le bime dietro la compagna di stalla Farinella. «Anche Fotoromanza viene dalla qualità da cui provengono tutte le mie capre, che sono ormai alla terza generazione. – racconta – A Perloz è stata una bella finale, con una grande partecipazione. Dedico il risultato alla mia famiglia».

Fotoromanza in finale ha battuto la compagna di stalla Fanfulla mentre al terzo posto si sono classificate Farinella di Patrizio Dherin di Champdepraz e Chérie di Aide Gros di Fontainemore. Quinte Champagne di Sebastian Paganone di Donnas, Coucou di Alessio Maneglia di Perloz, Lara della società Chèvres de Mascognaz e Cenere di Eric Charles.