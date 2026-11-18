AOSTA (qdn) La Foire des Alpes non è stata solo la finale del concorso regionale delle batailles des chèvres e la rassegna delle capre e pecore di razza valdostana (vedi articolo correlato). Sabato e domenica scorsi, 7 e 8 novembre, l’arena Croix-Noire ha ospitato anche un ricchissimo programma di eventi, esposizioni di animali e laboratori che hanno attirato un numeroso pubblico e in particolare tante famiglie con bambini. Numerosi pure i visitatori provenienti da fuori Valle, dalla Francia e dalla Svizzera. Particolarmente apprezzata l’iniziativa dell’AgriPassaporto, attraverso la quale sono state consegnate oltre 600 mascotte, coinvolgendo i più piccoli in un percorso di scoperta e conoscenza del mondo agricolo e zootecnico.

Un ulteriore elemento di interesse è stata l’esposizione di campane e campanacci, che ha visto la partecipazione di oltre 30 allevatori.

La manifestazione è stata realizzata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura in collaborazione con l’Association Régionale Eléveurs Valdôtains, l’Association Batailles des Chèvres e la Coldiretti Valle d’Aosta, con la collaborazione degli allevatori e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione.

La partecipazione di Coldiretti Valle d’Aosta è stata arricchita dalla presenza del mercato agroalimentare, che ha offerto ai numerosi visitatori l’opportunità di acquistare e conoscere da vicino i prodotti del territorio.

Anche il servizio di ristorazione ha registrato un’ottima adesione, con circa 1.200 pasti distribuiti nelle 2 giornate. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche al coinvolgimento del mondo scolastico attraverso il concorso “Animali e pascoli creativi”, che ha visto la partecipazione di 12 scuole, con un totale di 21 opere esposte.

«Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico e della partecipazione registrata in entrambe le giornate. – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Speranza Girod – La Foire des Alpes ha rappresentato un’importante occasione per dare visibilità al mondo zootecnico valdostano e, allo stesso tempo, avvicinare le famiglie e soprattutto i bambini al mondo dell’allevamento e dell’agricoltura. Riteniamo fondamentale creare occasioni in cui le nuove generazioni possano conoscere da vicino gli animali, il lavoro degli allevatori e le attività che caratterizzano il nostro territorio. Far scoprire ai più piccoli il mondo agricolo significa trasmettere conoscenze, far comprendere il valore delle attività che lo animano e contribuire a mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e le nostre radici rurali. Anche il coinvolgimento delle scuole è importante per avvicinare i più giovani alla realtà rurale, trasmettendo loro conoscenze e consapevolezza del valore dell’agricoltura e del ruolo che gli agricoltori svolgono nella cura del territorio».