AOSTA (qdn) Sono Leoncina di Alex Marchetto di La Salle, Brighella di Cesare Marcato di Gignod, Biricchina di Patrick Bionaz di Brissogne e Mirage di Alex Chamois di Nus le regine del 29esimo concorso regionale delle batailles des chèvres. Si sono dimostrate le più forti tra le 213 capre scese in campo domenica scorsa, 8 novembre, all’arena Croix-Noire di Aosta in una bella edizione della manifestazione, con un grande pubblico non solo di esperti grazie alla concomitanza con la riuscita Foire des Alpes (vedi articolo correlato). Ben 2 allevatori su 4 che si sono portati a casa il bosquet – Cesare Marcato e Alex Chamois – sono quindi gli stessi dello scorso anno, ma entrambi con capre diverse rispetto al 2025.

Nella lunga e combattutissima finale del primo peso, Leoncina ha avuto la meglio sulla regina regionale del 2025 Bysance di Alex Chamois. In semifinale si erano fermate Rebus di Alain Cunéaz di La Salle e Mourina, ancora di Alex Chamois. Quinte Killy di Marco Fragno di Charvensod, Scintilla di Matteo Deval di Saint-Christophe, Blageusa di Cerise Gérard di Oyace e Matrac di Alex Chamois. Al termine del concorso Alex Marchetto, 8 anni, era emozionatissimo: «Non me l’aspettavo, sono contento!» esclama. Leoncina era in precedenza di proprietà di Patrick Bionaz: Alex l’aveva vista alla Regionale del 2025, gli era piaciuta ed, essendo amico di Vincent, figlio di Patrick, la compravendita era andata in porto. «Mi piacciono gli animali e le capre in particolare» racconta Alex Marchetto, che è figlio di Roberto Marchetto e di Marina Pascal. La dedica è ai bisnonni Alberto Zanin e Isolina Pascal che sono mancati quest’anno.

Dopo aver avuto la regina Magneun di terza categoria nel 2025, Cesare Marcato di Gignod quest’anno ha trionfato in seconda grazie alla sua Brighella che in finale ha sconfitto Paprika di Ilenia Boch; in semifinale si sono arrese 2 capre di Alex Chamois – Tigresse e Brighella mentre al quinto posto sono arrivate Veipa di Giulio Malcuit di Challand-Saint-Anselme, la regina uscente di terzo peso Magneun appunto di Cesare Marcato, Caprice di Etienne Naudin di Introd e Canella di Denis Pastore di Valtournenche. «Brighella era già stata seconda nel 2024 sempre in seconda categoria. – ricorda Cesare Marcato Questa volta è riuscita a vincere! Dedico il successo a William Bosonin di Bard: la capra viene da lui ed è di alto livello come tutte quelle che mi ha venduto!».

In terza categoria ha vinto una leggenda delle battaglie delle capre: Biricchina, che ha così ora al suo attivo 4 titoli regionali oltre a un secondo e a un quarto posto. In finale si è trovata di fronte la figlia Bartolita che, dopo un paio di cornate, l’ha riconosciuta e non ha più messo in discussione la sua superiorità. Terzo posto per altre 2 capre di Alex Chamois – Tinà e Mandoline. Quinte Regalisse di Nathan Pascal di La Salle, Tourquoise di Aline e Henry Péaquin di Doues, Cometa di Patrick Bionaz e Myosotis di Giulio Malcuit. «Quest’anno non sapevo come sarebbe andata perché Biricchina inizia a essere vecchietta mentre le altre mie qualificate, al contrario, erano tutte molto giovani. – commenta Patrick Bionaz – Invece hanno battuto alla grande, si sono fatte valere! Dedico il risultato alla mia famiglia: siamo tutti i giorni al lavoro ed emozioni come queste danno l’energia per andare avanti!».

Oltre ai tantissimi piazzamenti nelle altre categorie, Alex Chamois ha potuto esultare tra le bime per il trionfo della sua Mirage, che in finale ha sconfitto Bijou della Famiglia Pascal (ovvero di Rinaldo, nonno di Alex Marchetto trionfatore nel primo peso); in semifinale erano state eliminate Noisette dei Frères Vuillermin e Banana di Patrick Bionaz. Quinte Tuono, ancora di Patrick Bionaz, Brillanche di Alex Chamois, Gouloise di Abram Nikolas di Doues e Mapouche dei Frères Meccheri di Champdepraz. «Sono contentissimo di come hanno combattuto le mie capre. – dice Alex Chamois – Da Mirage mi aspettavo che facesse bene ma non credevo potesse essere reina. E anche Bysance ha battuto benissimo. Con 9 capre arrivate alle “campane” sulle 32 qualificate, posso essere soddisfatto!».

Atmosfera di festa in stalla

Nelle stalla, durante la finale, l’atmosfera era quella della festa. I giovani Henri e Aline, di 11 e 15 anni, insieme a papà Giulio Péaquin si coccolano la loro Tourquoise, poi quinta. «Abbiamo soltanto 4 capre, di cui 2 qui alla finale. – racconta Giulio – Noi alleviamo anche le mucche e partecipiamo alle batailles de reines, le capre piacciono soprattutto ai ragazzi…». «Ma smettila che piacciono anche a te!» lo rimbrotta scherzosamente la figlia Aline. «E’ vero, ma con le reines c’è più tensione, qui è più un gioco» riflette Giulio Péaquin. Giulio Malcuit – presidente della sezione ovicaprina dell’Arev e vice presidente dell’Association Batailles des Chèvres – porta in campo 12 capre: 8 a suo nome e 4 della figlia Ariane. Quest’ultima ha 8 anni e sfreccia correndo tra i box delle capre per farti vedere le sue preferite: «Si chiamano Nenuphar e Ponpon» dice orgogliosa.

Dall’altro lato della stalla Elouan Diémoz ha 7 anni e mezzo («Quasi 8!» puntualizza) e si coccola la sua Tabac, qualificata con il quinto posto di Brusson. Con la mamma Yvette Buillet ha comprato 2 caprette e le ha portate quest’anno per la prima volta alla battaglia: primo tentativo e prima qualificazione alla finale per una passione che conquista tanti giovanissimi.

Daniel Quey