AOSTA (qdn) Una tipica mattinata autunnale con tanta pioggia non ha scoraggiato i numerosi allevatori che hanno partecipato martedì scorso, 17 novembre, all’arena Croix-Noire di Aosta, al tradizionale appuntamento con il mercato concorso di tori e torelli di razza valdostana, giunto alla 78esima edizione. Erano presenti 116 capi. L’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains – ha premiato i 10 esemplari più belli tra gli aspiranti maschi in selezione. Per la razza pezzata rossa Zanki di Marco Montrosset, Rullo di Marco Chentre, Valentino dell’azienda Vacquin & Gens, Dado di Filippo Thomasset e Quasimodo di Fabio Chatel. Per la razza castana e la pezzata nera Kajal dell’azienda La Sarieula, Gontier di Edi Gontier, Pastisson de La Ferme di Charbonnier, Virus di Fabrizio Chenal e Resi di Sandro Bonin.