AOSTA (qdn) Proseguono le manifestazioni zootecniche autunnali organizzate dall’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains. Martedì prossimo, 17 novembre, l’arena Croix-Noire ospiterà il tradizionale appuntamento con il mercato concorso di tori e torelli di razza valdostana.
MERCATO CONCORSO DI TORI E TORELLI
Redazione · Pubblicato il
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