PERLOZ (qdn) E’ in programma oggi, sabato 14 novembre, a Tour d’Héréraz, la finale del concorso della battaglia delle capre della Bassa Valle organizzata dal Comité combats des Chèvres di Perloz. Il programma prevede la pesatura e le iscrizioni dalle 8 alle 11, a mezzogiorno il pranzo su prenotazione (chiamando il 349 2623273 o il 346 2208371 entro mercoledì), alle 13.30 l’inizio dei combattimenti e alle 17.30 la premiazione delle regine. Per tutta la giornata è attivo un servizio di bar e ristoro. La giornata si conclude con una serata in allegria.

«Le capre qualificate al termine delle eliminatorie sono 164 ed è prevista la partecipazione di 160 capi di proprietà di 34 allevatori. – racconta Alessio Maneglia, presidente del comitato organizzatore – Delle regine uscenti ne saranno presenti 2: quella di prima categoria Marmotta di Marco Follioley e quella di seconda Macumba di Gregorio Girod. Quest’anno per la prima volta verrà assegnato a Perloz anche il bosquet delle strabime: proprio l’inserimento di questa nuova categoria ha favorito la partecipazione di tanti ragazzi giovani alle eliminatorie. Abbiamo avuto un bel riscontro durante tutto l’anno, con una media tra i 70 e i 75 capi presentati a ogni concorso».