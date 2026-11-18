SAINT-CHRISTOPHE (qdn) La Biblioteca di Saint-Christophe propone per giovedì prossimo, 19 novembre, alle 20.45, nella sala conferenze di località La Cure, la presentazione del libro “Dal collare alla Santissima Annunziata. L’Ordine Supremo dei Savoia”. Parteciperà l’autrice Ezia Bovo.

Nati per Leggere

Si terrà mercoledì prossimo, 18 novembre, dalle 16 alle 17, un nuovo appuntamento con la rassegna Nati per Leggere proposto dalla Biblioteca di Saint-Christophe in collaborazione con le volontarie del progetto. La partecipazione dei bambini e delle loro famiglie è libera e gratuita. L’appuntamento è nella sede della Biblioteca in località La Cure.