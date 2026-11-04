Conoscere la birra con l’Ais: gli incontri al via mercoledì 4 novembre

AOSTA (qdn) A partire da mercoledì prossimo, 4 novembre, l’Ais Valle d’Aosta organizzerà un ciclo di 6 incontri dedicati a differenti tipologie di produzione brassicola, per permettere ai partecipanti di affinare le proprie capacità di degustazione di una bevanda che troppo spesso non è abbastanza conosciuta: la birra. Ecco il programma delle serate, che si tengono sempre il mercoledì dalle 19.30 alle 21: 4 novembre – Pils / Lager chiara, la freschezza e la pulizia; 18 novembre – Pale Ale, l’equilibrio tra malto, luppolo e sapidità; 2 dicembre – Hefeweizen / Witbier, le note speziate e la morbidezza; 16 dicembre – Ipa, il luppolo come “controspinta” al piccante; 13 gennaio – Porter / Stout, il tostato su tostato, profondità e calore; 27 gennaio – Sour / Gose / Fruit Beer, l’acido come sorpresa e agente di pulizia nel finale di bocca.

L’iscrizione ai laboratori, che si terranno al Ristorante Sorso – Birra & Cucina in Via Croce di Città ad Aosta, dovrà essere effettuata sul portale dell’associazione all’indirizzo www.aisvalledaosta.it. Il costo dell’intero ciclo di incontri ammonta a 250 euro (180 euro per i soci Ais con tessera in corso di validità). In alternativa è possibile iscriversi alle singole serate, al costo di 48 euro (38 euro per i soci Ais).