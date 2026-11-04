IL TABELLONE DI PRIMA CATEGORIA

Ottavi di finale: 28 Queggion (Remo e Gilles Dalbard) contro 8 Lionne (di Enzo Marcoz); 32 Axel (di Gildo Bonin) contro 51 Lombardeun (di Eraldo Nones); 19 Bijou (di Bieller-Grivel) contro 4 Berleun (di Gianni Champion); 37 Bijou (di Edy Gontier) contro 18 Allegra (di Piero Busso); 24 Scarlett (di Diémoz-Ugonino) contro 14 Berlin (di Massimiliano Garin); 12 Mamba (della società Citrin) contro 53 Bretagne (di Michel Squinabol); 55 Tatanka (di Fabio Berriat) contro 1 Suisse (di Frassy-Letey); 16 Sirène (dei Frères Clos) contro 11 Tiki (di Sandro Ronco).
Quarti di finale: 8 Lionne contro 51 Lombardeun; 4 Berleun contro 37 Bijou; 14 Berlin contro 53 Bretagne; 1 Suisse contro 16 Sirène.
Semifinali: 8 Lionne contro 37 Bijou; 14 Berlin contro 1 Suisse.
Finale: 37 Bijou contro 1 Suisse.