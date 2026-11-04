Lorenzo Rosset ha vinto anche il trofeo a punti Mont Fallère

AOSTA (qdn) Con la quinta vittoria consecutiva della sua Farchetta, Lorenzo Rosset ha raggiunto i 30 punti necessari per conquistare la scultura messa in palio dallo scultore Siro Viérin nell’ambito del Trofeo Rifugio Mont Fallère. Alle sua spalle si sono classificati Massimiliano Garin con 23 punti e Gildo Bonin e Edy Gontier con 21 punti.

Trofeo Gustino Mochettaz: la classifica aggiornata

Dopo la finale regionale è stata aggiornata anche la classifica del Trofeo Gustino Mochettaz offerto dalla famiglia Mochettaz all’allevatore che al decimo anno (ovvero nel 2028) avrà totalizzato il miglior punteggio durante le finali regionali (attribuendo ogni volta 5 punti alla prima classificata, 3 alla seconda, 2 alle terze e 1 alle quinte). Lorenzo Rosset è in testa con 25 punti davanti a Gildo Bonin con 23, Edy Gontier con 16, Massimiliano Garin con 14, Frassy-Letey con 13 e Simon e Julien Charbonnier con 10.