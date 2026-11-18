AOSTA (qdn) In Valle d’Aosta la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa non proseguirà nel 2027. E’ quanto è emerso a seguito di un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i responsabili degli Assessorati regionali della Sanità e dell’Agricoltura, delle associazioni degli allevatori, dei servizi veterinari dell’Usl, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e dell’Ordine dei Medici veterinari. L’orientamento a sospendere la campagna vaccinale è stato – si legge in una nota della Regione «ampiamente condiviso» e trova fondamento «nei risultati conseguiti grazie alle campagne vaccinali attuate nel 2025 e nel 2026. L’esperienza dell’ultimo anno ha infatti dimostrato l’efficacia delle misure adottate, salvaguardando il comparto zootecnico valdostano sia a livello economico che organizzativo. L’assenza di casi clinici e di focolai nel 2026, sia sul territorio regionale sia nelle vicine Francia e Svizzera, ottenuta grazie alle campagne vaccinali, pone oggi le basi per una graduale normalizzazione delle misure sanitarie applicate al settore ».

L’Assessorato della Sanità evidenzia come «il risultato della campagna vaccinale, condiviso in sede ministeriale ed europea, ha dimostrato la bontà della scelta di intervenire responsabilmente, per affrontare con tempestività ed efficacia l’emergenza sanitaria. Ciò consente di guardare oggi con fiducia al futuro e programmare il 2027 in un contesto sanitario più favorevole, proseguendo nell’impegno comune volto a tutelare la salute dei bovini, salvaguardare il patrimonio zootecnico e i prodotti lattiero-caseari».

Proseguiranno comunque le attività di sorveglianza previste dalla normativa europea, finalizzate a garantire il mantenimento delle condizioni sanitarie acquisite e a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e internazionale.

Un ulteriore passaggio significativo è rappresentato dal progressivo superamento delle restrizioni vigenti. Con la conclusione del periodo di attesa previsto dalla normativa europea, dal 1° giugno 2027 le movimentazioni degli animali torneranno ad essere gestite secondo il regime ordinario, consentendo a tutti gli allevamenti di operare nelle medesime condizioni previste per i territori indenni dalla malattia.

Dallo scorso 1° novembre sono inoltre entrate in vigore nuove regole europee per la movimentazione degli animali sensibili al virus della Bluetongue. Il nuovo sistema introduce criteri maggiormente legati alla reale situazione epidemiologica dei territori e alla circolazione dei diversi sierotipi virali, superando il precedente approccio basato sullo status sanitario delle aree. Tale sistema, che aveva stabilito che l’intero territorio nazionale fosse considerato come un’unica zona omogenea per i sierotipi stabilmente circolanti, ha determinato significative difficoltà nelle movimentazioni verso la Francia. Per tali movimentazioni le disposizioni attualmente applicate prevedono invece la vaccinazione degli animali contro i sierotipi di virus della Bluetongue notificati negli ultimi 2 anni entro un raggio di 150 chilometri dallo stabilimento di partenza, ad esclusione dei sierotipi BTV-3 e BTV-8, già presenti sul territorio francese. Le nuove disposizioni consentono una gestione maggiormente basata sul rischio effettivo di diffusione della malattia, mantenendo elevati livelli di tutela sanitaria e favorendo al tempo stesso la regolarità degli scambi e delle attività zootecniche.