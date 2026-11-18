AOSTA (qdn) Nella bellissima atmosfera della Foire des Alpes che ha animato per l’intero fine settimana l’arena Croix-Noire (vedi articolo correlato), sabato 7 novembre si è tenuta anche la rassegna delle razze autoctone ovine e caprine. Come di consueto gli animali sono stati valutati dagli esperti di razza.

Per le capre di razza valdostana, tra i becchi di oltre 12 mesi Andrea Savioz di Gressan ha conquistato il primo posto con in seconda posizione Matteo Marcato di Gignod, in terza Rosanna Girod di Fontainemore e in quarta Fulvio Follioley di Donnas.

Tra le capre di età inferiore ai 4 anni ha vinto la società Meccheri & Malcuit di Champdepraz con al secondo posto la società agricola Famiglia Abram di Doues, al terzo Claudia Bosonin di Donnas, al quarto Patrizio Dherin di Champdepraz, al quinto Matteo Deval di Saint-Christophe, al sesto Luca Champion di Emarèse e al settimo Barbara Volcan di Bard.

Tra le capre con più di 4 anni primo posto per Gilles Joly di Champdepraz, secondo per Henry Vuillermin di Brusson, terzo per la società Meccheri & Malcuit, quarto per Thomas Monegato di Aosta, quinto per Erminia Cuaz di Doues, sesto per Fulvio Follioley e settimo per Claudia Bosonin di Donnas.

Per le capre di razza alpina comune è stato premiato ancora Gilles Joly con secondo Giulio Malcuit di Challand-Saint-Anselme, terza Silvana Foglia Toi di Donnas e quarta Karin Diémoz di Châtillon.

Per quanto riguarda le pecore Rosset, primo Ennio Blanc di Charvensod, secondo Silvano Ugonino di Pont-Saint-Martin, terza Martha Beuchod di Gressoney-Saint-Jean, quarta la società Follioley di Donnas e quinta La Ferme d’Antey di Antey-Saint-André. La categoria degli arieti Rosset ha visto primeggiare Denis Pastore di Valtournenche con in seconda posizione Giuliano Banino di La Salle, in terza Silvano Ugonino e in quarta Ennio Blanc.