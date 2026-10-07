Promozione della Fontina DOP alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba

AOSTA (zgn) L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che è stato pubblicato l’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività temporanea di promozione e commercializzazione della Fontina DOP nelle tre stagionature presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, in occasione della partecipazione alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma ad Alba, in provincia di Cuneo, nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere e valorizzare la Fontina DOP, prodotto simbolo dell’agroalimentare valdostano, nell’ambito di una delle principali manifestazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche.

L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzoagricoltura@pec.regione.vda.it, entro le 12 di lunedì prossimo, 5 ottobre, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ai numeri di telefono 0165 275220 e 0165 275277.