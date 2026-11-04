IL TABELLONE DI SECONDA CATEGORIA

Ottavi di finale: 29 Ceres (di Elmo Cheraz) contro 92 Belva (di Diego Perrin); 100 Victoire (della società La Borettaz) contro 73 Jardin (di Aurelio Crétier); 7 Negro (di Stefano Charrier) contro 81 Benjabi (di Jean-Antoine Maquignaz); 52 Diamant (dei Frères Avoyer) contro 118 Alaska (di Michel Squinabol); 119 Histoire (di Michel Squinabol) contro 93 Fuoco (di Roby Bich); 39 Bataillon (di Aurelio Crétier) contro 84 Queggion (di Maurice Bollon); 91 Belva di Frassy-Letey contro 26 Alouette (di Piero Busso); 71 Monella (di Claudio Berthod) contro 76 Coquine (di Bieller-Grivel).
Quarti di finale: 29 Ceres contro 100 Victoire; 7 Negrò contro 52 Diamant; 93 Fuoco contro 39 Bataillon; 91 Belva contro 71 Monella.
Semifinali: 100 Victoire contro 7 Negro; 39 Bataillon contro 91 Belva.
Finale: 100 Victoire contro 91 Belva.