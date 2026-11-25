AOSTA (peb) La viticoltura valdostana si conferma tra le realtà più interessanti del panorama enologico italiano. Lo testimoniano i risultati della nuova edizione della Guida Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier – Ais, che è stata presentata sabato scorso, 14 novembre, a Firenze e che ha assegnato alla regione 4 riconoscimenti nelle selezioni speciali nazionali e inserito 24 etichette tra quelle che hanno ottenuto almeno 90 punti.

I risultati valdostani sono stati celebrati ieri, venerdì 20 novembre, alla Société en Ville di Aosta, nel corso di un incontro organizzato da Ais Valle d’Aosta, con la consegna ufficiale dei diplomi ai produttori premiati, seguita da un rinfresco e da una degustazione delle etichette selezionate, servita dai sommelier Ais.

Sono 4 i vini che si sono distinti nelle categorie d’eccellenza. Nella selezione Grandi Vini è stato premiato il Pinot Noir Semel Pater 2024 di Maison Anselmet; per Territorio il Blanc de Morgex et de La Salle La Piagne 2024 di Cave Mont Blanc; nella categoria Rivelazione il Rosso Oriou Gris 2023 di Didier Gerbelle; infine, per Qualità/Prezzo, il Chambave Muscat Mines 2024 de La Crotta di Vegneron.

A questi riconoscimenti si aggiungono altre 24 etichette che hanno superato la soglia dei 90 punti. Tra i produttori premiati figurano Maison Anselmet con il Chardonnay Mains et Coeur 2024; Cave des Onze Communes con il Chardonnay Les Chevaliers 2024 e il Torrette Supérieur Miniera 2024; Ottin con il Chardonnay Canto X 2024 e il Clairet 2023; Château Feuillet con il Fumin 2025; Di Barrò con il Torrette Supérieur Ostro 2023; Grosjean Vins con il Chardonnay Le Vin de Michel 2024 e la Petite Arvine Vigne Rovettaz 2025; La Plantze, con Al Mister 2025 e il Torrette Supérieur 2024; La Vrille con il Chambave Muscat Flétri 2024 e il Vuillermin 2023; Laurent Théodule con il Chambave 2024; Le Grain con il Rosé Le Rosé 2025; Les Crêtes con il Nebbiolo Costantino Charrère 2021; Lo Triolet con il Pinot Gris 2025; Pavese e Figli con il Blanc de Morgex et de La Salle Pas Dosé Pavese XLVIII 2020; Piero Brunet con il Blanc de Morgex et de La Salle 2025 e Rosset Terroir con il Sopraquota 900 2024.

«Questi risultati sono il frutto di un lavoro serio, lungo e silenzioso. – sottolinea Alberto Levi, presidente di Ais Valle d’Aosta – Dietro ogni punteggio della Guida Vitae ci sono mesi di assaggi alla cieca, confronti e verifiche condotti dai nostri sommelier degustatori con rigore e passione, al servizio di chi il vino lo fa e di chi lo sceglie. Le 24 etichette oltre i 90 punti e 4 selezioni speciali dicono che la Valle d’Aosta non è più una piccola curiosità alpina: è una delle regioni più interessanti del vino italiano. Il merito è dei nostri vignerons, grandi e piccoli, che coltivano vigne eroiche in condizioni estreme e sanno trasformare la fatica in identità. Il compito di Ais è raccontarli con competenza e far conoscere questo patrimonio a un pubblico sempre più ampio.» Un risultato condiviso anche da Katia Albanese, responsabile della Guida Vitae per Ais Valle d’Aosta, che evidenzia come «il lavoro di selezione di quest’anno ha messo in luce una crescita qualitativa notevole da parte di tutte le nostre cantine. I punteggi ottenuti premiano la costanza, la ricerca e il profondo legame identitario con il terroir alpino.»

Arabella Pezza