AOSTA (qdn) Si terrà domani, domenica 22 novembre, il tradizionale appuntamento con il pranzo della “remise des prix” che conclude la stagione delle batailles de reines. Dalle 9 il ritrovo sarà alla sede dell’associazione in località Croix-Noire per la parte istituzionale. Dopo la Messa alle 11 nella chiesa di Sant’Anselmo in memoria degli allevatori e dei simpatizzanti che ci hanno lasciato, alle 12.30 ci si ritroverà nel padiglione nel piazzale dell’arena Croix-Noire per il pranzo e per le premiazioni dei protagonisti di un anno di combats. La giornata proseguirà poi con un pomeriggio e una serata danzanti. Per ogni eventuale informazione chiamare il numero di telefono 366 1675156.