AOSTA (qdn) La Giunta regionale – nella seduta di ieri, venerdì 20 novembre – ha approvato i criteri applicativi delle misure urgenti previste dalla recente legge regionale che ha l’obiettivo di sostenere le imprese agricole valdostane, iscritte alla Chambre, colpite dall’aumento dei costi, dalla riduzione della produzione foraggera e dalle difficoltà di approvvigionamento idrico determinate dalla siccità del 2026. Le risorse complessivamente destinate ai 3 interventi ammontano a euro 5 milioni.

La misura principale consiste in un bonus una tantum a fondo perduto, calcolato in base alla consistenza zootecnica e alle superfici aziendali. Gli importi unitari sono pari a 115 euro per UBA (Unità bovino adulto) produttiva, 35 euro per UBA improduttiva, 160 euro per ettaro di prato e 35 euro per ettaro di pascolo. Per le superfici ricadenti nelle classi di severità della siccità “Forte” e “Molto forte” è prevista una maggiorazione rispettivamente del 20 per cento e del 30 per cento. Il contributo minimo concedibile è di 200 euro, mentre il limite massimo è fissato in 15.000 euro per beneficiario.

Le domande per il bonus possono essere compilate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile tramite SPID, CIE o CNS, da ieri, venerdì 20 novembre fino alle 23.59 di martedì 1° dicembre prossimo. I dati relativi ai capi e alle superfici aziendali saranno acquisiti, ove disponibili, dalle banche dati di riferimento. Eventuali difformità potranno essere segnalate entro le 12 di venerdì 27 novembre.

Per eventuali difficoltà di accesso alla piattaforma sarà possibile contattare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda sarà inoltre possibile rivolgersi all’Arev (Association Régionale Eléveurs Valdôtains) e alle associazioni di categoria.

La seconda misura consiste in un contributo straordinario per la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi, destinato alle imprese beneficiarie del premio di monticazione 2026 che non abbiano raggiunto i 100 giorni in alpeggio. L’aiuto è calcolato, per ogni giorno di anticipazione riconducibile alla carenza idrica o alla ridotta disponibilità foraggera, nella misura di 2 euro per capo monticato in un alpeggio condotto direttamente dal richiedente e di 2,50 euro per capo monticato in un alpeggio condotto da terzi. La relativa domanda dovrà essere presentata contestualmente a quella per il bonus una tantum.

La terza misura riguarda gli investimenti finalizzati all’approvvigionamento, all’accumulo e alla distribuzione dell’acqua destinata all’attività agricola. Tra le spese ammissibili rientrano quelle per l’acquisto e l’installazione di tubazioni, raccordi, cisterne, serbatoi, vasche, abbeveratoi e sistemi di distribuzione idrica, comprese le relative opere di posa e installazione. Possono beneficiare dell’aiuto anche i proprietari di alpeggi o mayen, limitatamente agli interventi realizzati su tali immobili per finalità agricole o di monticazione.

Per gli investimenti idrici è previsto un contributo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con un importo minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro per impresa unica. Sono ammissibili gli investimenti avviati dal 1° giugno 2026, che dovranno essere completati e rendicontati entro il 30 giugno 2027.

Le domande relative agli investimenti idrici dovranno essere trasmesse mediante Pec all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale, fino alle 23.59 di martedì 15 dicembre. Le istanze saranno esaminate e finanziate secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Tutti i contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. La documentazione completa, i criteri applicativi, la modulistica e le indicazioni per la presentazione delle domande saranno disponibili sul sito istituzionale della Regione.

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione di queste misure, che consentono di dare una risposta concreta e tempestiva alle imprese agricole valdostane colpite dalle conseguenze della siccità. – dichiara l’assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod – Abbiamo costruito un intervento articolato, che sostiene sia le aziende zootecniche e foraggere sia gli investimenti necessari a migliorare l’approvvigionamento idrico del comparto agricolo. L’obiettivo è assicurare un aiuto effettivo alle imprese e rafforzarne la capacità di affrontare situazioni climatiche sempre più difficili».