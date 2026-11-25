AOSTA (qdn) “Oscar Green, giovani oggi” è lo slogan che ha accompagnato la partecipazione valdostana alla finale interregionale di Oscar Green, il concorso di Coldiretti Giovani Impresa dedicato alla creatività e all’innovazione delle nuove generazioni in agricoltura. La finale, tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, si è svolta lunedì scorso, 16 novembre, a Torino. La Valle d’Aosta si è presentata con 4 realtà di montagna.

Nella categoria “+ Impresa” c’era La Grandze – Maison Agricole di Chambave, di Laurent Moretti, con lo slogan “Radici profonde, miele d’altura”, una realtà di apicoltura biologica certificata che produce miele, polline e nuclei d’api selezionati in apiari che svernano oltre i 1.400 metri, con l’ulteriore valore dell’appartenenza al Presidio Slow Food.

Nella categoria “Coltiviamo Insieme” ha partecipato la Troticoltura Morgex di Ivan Spatari, con lo slogan “Dalla terra all’acqua, il gusto della Valdigne”, attiva dal 2000 con vigneti di Prié Blanc, 2 impianti di troticoltura e una struttura ricettiva, con un progetto di sviluppo agrituristico fondato su filiera corta e biodiversità.

Per la categoria “Campagna Amica” è scesa in campo Fleurs des Bosses di Saint-Rhémy-en-Bosses, con lo slogan “Coltiviamo in quota, cresciamo con Campagna Amica”: nata nel 2023 con la coltivazione e la trasformazione di piante officinali alpine come genepy, stella alpina e zafferano, punta sulla vendita diretta e premiata con il terzo posto del suo Genepy alla London Spirits Competition 2025.

Infine, nella categoria “Impresa digitale e sostenibile”, ha partecipato Le Api delle Alpi di Mattia Fragiacomo, di Donnas, con lo slogan “L’autenticità delle Alpi, custodita dalle api”, giovane realtà familiare che produce miele, prodotti dell’alveare, api regine e nuclei, già vincitrice nel 2019 del primo premio al concorso nazionale L’Ape d’Oro di Lazise con il miele di castagno.