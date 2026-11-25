AOSTA (qdn) Valorizzare la Fontina d’alpeggio e il lavoro degli agricoltori, in particolare dopo un’estate difficilissima caratterizzata da siccità e aumento dei costi di produzione. E’ l’obiettivo del concorso Modon d’Or, organizzato anche quest’anno dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura in collaborazione con la Chambre e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

Quest’anno i produttori partecipanti sono 41 e le loro forme sono già state sottoposte al vaglio della giuria tecnica, che ha selezionato le migliori 10. Sono quelle di Giulio Martino Borbey (alpeggio Leytanaz di Saint-Nicolas), Marco Chentre (Porchère di Ollomont), Remo Dalbard (Met di Sarre), Emilio Donnet (Les Pierres Blanches di La Salle), società agricola La Comba (Borègne di Arvier), società Meccheri & Malcuit (Comboé di Charvensod), società agricola Famiglia Abram (Les Crêtes di Ollomont), Frères Diemoz (La Baou di Saint-Rhémy-en-Bosses), società agricola Jordaney. (Grand Chamin di Bionaz) e Attilio Yeuilla (Maisonettes di Avise).

Queste a loro volta saranno degustate e valutate dalla giuria degli operatori del territorio che comprende, tra gli altri, rappresentanti del settore alberghiero, di Coldiretti, Confcommercio, delle associazioni Onaf, Onas, Ais e Fisar e dell’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains. Novità di quest’anno: una seduta di assaggio sarà riservata esclusivamente ai 41 partecipanti al concorso, nell’ottica di un confronto tra produttori. Infine venerdì 27 novembre all’Institut Agricole si riunirà per l’ultima degustazione la giuria di eccellenza presieduta dal critico gastronomico Paolo Massobrio e composta da esperti del settore lattiero-caseario nazionale, giornalisti e presidenti degli enti regionali partner dell’iniziativa.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 novembre, alle 11, al MegaMuseo di Aosta. Ai 5 produttori vincitori del Modon d’Or sarà assegnato un premio di 1.500 euro ciascuno.

L’edizione 2026 introduce un’altra novità: accanto ai 5 tradizionali Modon d’Or, assegnati sulla base della qualità delle Fontine, saranno conferiti 5 riconoscimenti speciali dedicati alle persone, alle esperienze e alle storie che caratterizzano gli alpeggi valdostani: “Fidélité Modon d’Or” per il produttore che ha partecipato al maggior numero di precedenti edizioni del concorso; “Gardiens de la montagne” per l’alpeggio che presenta le maggiori difficoltà oggettive di accessibilità e logistica; “Jeune femme d’alpages” per la titolare o socia più giovane di un alpeggio; “Baptême Modon d’Or” per il produttore che partecipa per la prima volta al concorso; “Générations d’alpage” per gli alpeggi caratterizzati da una lunga gestione familiare.

«La Fontina è il nostro prodotto identitario. – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura Speranza Girod – Nonostante le difficoltà legate alla siccità che hanno costretto gli allevatori a lavorare molto di più, sia la qualità che la quantità delle Fontine d’alpeggio sono molto simili a quelle dello scorso anno e per questo va rivolto un grande ringraziamento ai lavoratori del settore. Il concorso Modon d’Or è un’importante occasione per valorizzare la Fontina Dop Alpeggio, patrimonio della Valle d’Aosta e risultato concreto della competenza, della professionalità e della dedizione dei nostri allevatori. Attraverso questa iniziativa vogliamo riconoscere il valore di questa produzione non soltanto sotto il profilo della qualità, ma anche sul piano economico».

«Il Consorzio Dop Fontina considera, la tutela e la promozione dei prodotti Dop e Igp come strumenti fondamentali per salvaguardarne la qualità, l’unicità e la specificità, e tassello fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dei territori. – ha affermato il presidente del Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina Andrea Barmaz, che ha anche annunciato il prossimo avvio di una nuova campagna promozionale dedicata alla Fontina – Dei nostri 160 soci la maggior parte sono conduttori di alpeggio e l’alpeggio è la nostra immagine, è presidio del territorio».

«Da sempre, come Cooperativa, sosteniamo questa importante iniziativa, mettendo a disposizione le nostre strutture e il nostro personale per la conservazione delle forme che partecipano al concorso e occupandoci della loro distribuzione ai punti vendita, ai ristoranti e agli alberghi che aderiscono all’evento. – ha rimarcato il presidente della Cooperativa Produttori Latte e Fontina Mauro Trèves – In questi ultimi anni si è fatto molto dal punto della valorizzazione della Fontina ma se si vuole mantenere un prezzo alto in questi tempi difficili bisogna fare sistema e non abbassare la qualità, anzi fare il possibile per alzarla ancora di più. Tra i nostri soci, peraltro, ci sono dei bravissimi produttori di Fontina, come emerge ogni anno nell’ambito del concorso».

A partire dalla prima settimana di dicembre, le Fontine vincitrici saranno disponibili negli esercizi commerciali, gli alberghi e i ristoranti che hanno aderito al progetto. «Quest’anno abbiamo già prenotazioni per tutte le 200 forme disponibili e, in alcuni casi, le richieste degli operatori sono state addirittura superiori alle quantità assegnabili. – ha sottolineato il presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia – È un risultato che conferma il valore commerciale dell’iniziativa e l’interesse che suscita». L’elenco dei punti vendita e degli esercizi aderenti sarà consultabile sul sito della Regione.