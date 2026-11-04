4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Agricoltura

Dal Gambero Rosso domenica scorsa a Roma

“Les Chevaliers III” della Cave des Onze Communes premiato tra i cinquanta vini rari d’Italia

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Il presidente della Cave des Onze Communes André Gerbore
Il presidente della Cave des Onze Communes André Gerbore
3 minuti di lettura

AYMAVILLES (qdn) “Les Chevaliers III” chardonnay del 2024 della Cave des Onze Communes di Aymavilles è stato premiato domenica scorsa, 25 ottobre, al Gambero Rosso a Roma, tra i 50 vini rari d’Italia. «Un riconoscimento – scrive la Cave in una nota – che accende i riflettori sulla viticoltura di montagna valdostana e sulla capacità di esprimere vini dalla forte identità territoriale, frutto di un ambiente alpino unico, di competenze specialistiche e di un lavoro quotidiano che unisce tradizione e ricerca della qualità. La presenza di “Les Chevaliers III” in un contesto di rilievo nazionale rappresenta un’importante occasione per raccontare il patrimonio enologico della Valle d’Aosta e il contributo della Cave des Onze Communes alla sua valorizzazione. Una realtà cooperativa profondamente radicata nel territorio, che riunisce l’impegno dei viticoltori e interpreta le peculiarità della viticoltura di montagna, caratterizzata da pendenze, altitudini ed esposizioni che richiedono cura, esperienza e dedizione».

«La rarità di un vino non si misura soltanto nella sua disponibilità, ma anche nella sua capacità di esprimere una storia, un’identità e un legame autentico con il luogo in cui nasce. – afferma André Gerbore, presidente della Cave des Onze Communes – È in questa prospettiva che “Les Chevaliers III” porta all’attenzione degli operatori e degli appassionati il valore di una produzione legata alle caratteristiche distintive del territorio valdostano». Il percorso di promozione è proseguito lunedì scorso, 26 ottobre, al Castello di Aymavilles, dove “Les Chevaliers III” è stato presentato ufficialmente ai ristoratori della Valle d’Aosta e del Piemonte in un luogo che ha conferito all’incontro una cornice particolarmente significativa, capace di mettere in relazione la ricchezza del territorio, la sua vocazione turistica e le eccellenze della produzione locale. L’appuntamento ha coinvolto il mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione, rivolgendosi a ristoratori, albergatori, sommelier, enotecari e operatori della distribuzione specializzata. Per queste figure, conoscere direttamente i vini e le loro caratteristiche è fondamentale per valorizzarli attraverso il servizio, gli abbinamenti gastronomici e il racconto al cliente. «La presentazione ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto sul ruolo dei vini di qualità nell’offerta enogastronomica, con particolare attenzione alle opportunità di promozione delle produzioni valdostane nelle carte dei vini e nei percorsi dedicati all’accoglienza turistica. – conclude André Gerbore – Il dialogo con gli operatori Horeca costituisce infatti un passaggio strategico per consolidare la presenza dei vini del territorio nei circuiti professionali e per favorire una conoscenza sempre più approfondita delle peculiarità della viticoltura alpina».

Leggi anche

Agricoltura

Tutti pazzi per la sfida del “FantaReines”

AOSTA (qdn) Le batailles de reines sono una cosa seria ma un po’ di divertimento non guasta! Ecco quindi il “FantaReines”, la grande novità di questa 69esima finale regionale. Si…