AOSTA (fci) Dopo il successo di Endurance Italia, il progetto che lo ha visto attraversare il Paese durante l’estate, tra alpinismo, ciclismo e trail running – oltre 4.250 chilometri in bicicletta e a piedi, affrontando più di 81.000 metri di dislivello positivo – Hervé Barmasse torna a incontrare il pubblico con un nuovo calendario di appuntamenti dedicati alla montagna. Un percorso di conferenze, incontri e momenti di confronto che porterà l’alpinista e divulgatore valdostano in diverse località del Nord Italia, per condividere esperienze, avventure e riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente, tra passione, rispetto e consapevolezza.

Il tour autunnale ha preso il via mercoledì 11 novembre a Carpi in provincia di Modena, con la conferenza «Oltre l’Orizzonte», organizzata dal CAI Carpi. Oggi sabato 21 novembre Hervé Barmasse prende parte, a Riva del Garda in provincia di Trento a una tavola rotonda nell’ambito del Convegno di Montagnaterapia e, in serata, è protagonista dell’evento organizzato dalla SAT Riva del Garda per la chiusura del centenario. In questa occasione presenta la serata «Cervino. La montagna leggendaria», accompagnato dal gruppo musicale valdostano L’Orage.

Sabato 28 novembre l’appuntamento è a Domodossola, mentre mercoledì 2 dicembre Hervé Barmasse sarà ad Aosta, ospite del convegno annuale del CoReCom Valle d’Aosta nell’ambito del ciclo «L’Altra Comunicazione», con un incontro dedicato al racconto della montagna nel tempo.

Il calendario si concluderà venerdì 11 e sabato 12 dicembre a Breuil-Cervinia con la quarta edizione della Cervino Social Ski Ride, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Montagna. Un’esperienza di sci alpinismo ai piedi del Cervino che prevede la salita con le pelli da Plan Maison al Rifugio Teodulo, dove i partecipanti potranno ascoltare il racconto di Hervé Barmasse. La mattina successiva, il programma si concluderà con la discesa sugli sci alle prime luci dell’alba: un’occasione speciale per vivere la montagna, condividere la passione per l’ambiente alpino e celebrarne la bellezza e la fragilità.