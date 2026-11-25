Alla biblioteca regionale una lezione-dialogo promossa dalla Fondazione Courmayeur. I ragazzi del Liceo classico e dell’Institut Agricole Régional hanno incontrato la fisica del clima Elisa Palazzi (docente all’Università degli studi di Torino e divulgatrice scientifica) e il giornalista de La Stampa Nicolas Lozito nella mattinata di martedì scorso, 17 novembre, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta. Appuntamento proposto nell’ambito della quarta edizione della Lezione di Courmayeur, rivolta agli studenti delle scuole superiori della Valle d’Aosta, dal titolo «Il clima nelle nostre mani». Una lezione-dialogo con un’attenzione particolare alle comunità alpine, tra le prime a sperimentare gli effetti della crisi climatica, ma anche laboratori per affrontare il problema con nuove strategie.