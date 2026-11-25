COURMAYEUR (fci) Sono state diffuse le prime immagini nel teaser di «Bianco» il nuovo film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nel ruolo del grande alpinista Walter Bonatti, che sarà in sala da giovedì 21 gennaio con 01 Distribution.

Nel 1961, 7 giovani alpinisti, tra i più forti dell’epoca, guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, affrontano una nuova impresa ritenuta da molti impossibile: la scalata del Pilone Centrale del Frêney, sul versante più estremo del Monte Bianco. Bianco – tratto dal libro di Marco Albino Ferrari “Frêney 1961” (Ponte alle Grazie)ripercorre questa vicenda epica, una vera odissea moderna, che vedrà ritornare solo 3 sopravvissuti e consegnerà il coraggio di Walter Bonatti alla Storia.

Nelle prime immagini rilasciate vediamo i protagonisti all’inizio della scalata, prima che si scateni inaspettatamente – sebbene siamo a luglio – una tempesta di neve e vento che cambierà le sorti di questa avventura.

Il film è stato girato in Valle d’Aosta, nei luoghi reali della vicenda, dal Col des Flambeaux al Col de Peuterey e ai piedi del Pilone Centrale del Frêney, pilastro di roccia verticale alto 500 metri. Le riprese sono poi continuate a Roma in teatro di posa dove sono state ricostruite con estrema verosimiglianza, attraverso tecnologie avanzate, la parete e le cenge del Frêney. E si sono poi concluse sulle nevi dell’Alto Adige.

Accanto ad Alessandro Borghi, nel cast vi sono Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro, Jonas Bloquet, Zoe Pernici.

Marco Albino Ferrari, autore del libro insieme a Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Daniele Vicari, firmano soggetto e sceneggiatura. Il direttore della fotografia è Gherardo Gossi, la scenografia di Marta Maffucci, i costumi di Emmanuelle Youchnovski, il suono di Alessandro Palmerini, il montaggio di Benni Atria e la musica di Luca D’Alberto.

«Bianco» – coproduzione Italia, Francia, Belgio – è prodotto da Mattia Guerra, Laurent Fumeron, Daniel Goroshko, Lenny Porte, Joseph Rouschop, Eva Curia. È una produzione Be Water Film con Rai Cinema, in coproduzione con The Project Film Club, Tarantula in coproduzione con Shelter Prod con il sostegno di Taxshelter.Be & Ing e Federal Government’s Tax Shelter of Belgium in coproduzione con Be Tv e Orange e con Proximus in collaborazione con Netflix e Sky Cinema in collaborazione con Paradis Films con il contributo del MIC-DGCA Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il sostegno di IDM Film & Music Commission Südtirol e Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, con la partecipazione di Wallimage, in collaborazione con Moncler, in associazione con Cinemage 20 e Indéfilms 14 con il sostegno del CAI-Club Alpino Italiano con il sostegno di Bcc Valdostana e il patrocinio dei Comuni di Courmayeur e di Chamonix e con Skyway Monte Bianco come partner location. Distribuzione italiana 01 Distribution. Distribuzione internazionale Rai Cinema International Distribution.