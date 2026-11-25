COGNE (fci) Fino a venerdì 4 dicembre, ogni venerdì, il Gran Paradiso Film Festival pubblicherà online gli incontri di De Rerum Natura, il ciclo di dialoghi e approfondimenti che ha portato a Cogne, in occasione della 29esima edizione, alcune tra le più autorevoli personalità del panorama scientifico, istituzionale, culturale ed economico, italiano e internazionale.

Gli incontri saranno disponibili sul canale YouTube del Gran Paradiso Film Festival e sul sito ufficiale del Festival, accompagnati da contenuti dedicati sui canali social del GPFF.

Dall’economia alla giustizia, dalla ricerca scientifica alla tutela della biodiversità, dal cinema alle istituzioni, gli incontri hanno affrontato alcune delle grandi questioni del nostro tempo, offrendo prospettive diverse sul tema “Dominio e coesistenza”, filo conduttore della 29esima edizione del Festival. Un percorso di riflessione sulle relazioni tra essere umano, natura e società contemporanea, attraverso il contributo di personalità che, nei rispettivi ambiti, rappresentano punti di riferimento e divulgazione.

Venerdì 27 l’intervento di Luigi Boitani sul tema “Dominio e coesistenza tra uomini e animali: il caso dei grandi predatori”.

Infine venerdì 4 dicembre Pippa Ehrlich (regista premio Oscar per “My Octopus Teacher” e vincitrice dello Stambecco d’Oro e dello Stambecco d’Oro Junior 2026 per “Pangolin: Kulu’s Journey”), intervistata da Luisa Vuillermoz, e premiata con il GPFF Legacy Award dal Presidente di Fondation Grand Paradis Michel Martinet.

La pubblicazione degli incontri consentirà di rivivere i momenti più significativi dei De Rerum Natura e di renderne i contenuti accessibili non solo a chi non ha potuto partecipare agli appuntamenti in presenza, ma anche a nuovi pubblici.

Per maggiori informazioni e per seguire le pubblicazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Gran Paradiso Film Festival, www.gpff.it, e iscriversi alla newsletter di Fondation Grand Paradis.