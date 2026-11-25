BARD (fci) Animali che non riescono più a mimetizzarsi senza neve, parassiti che cercano zone più fresche: sono solo alcune delle conseguenze del cambiamento climatico sulla fauna alpina. Il punto si è fatto all’ultima edizione di Meteolab-Climalab, al Forte di Bardsabato scorso, 14 novembre – evento dedicato alla riflessione sulla situazione in evoluzione, la salute, la tutela dei diritti degli animali. Luca Mercalli – presidente Società Meteorologica italiana – ha dichiarato: ” Veniamo da un ottobre caldissimo e dall’estate più calda di 270 anni che ci ha mostrato fenomeni estremi di ogni genere. Con effetti sempre più importanti anche sugli animali che cambiano i loro territori: dai pesci alle zanzare”. E per questo, registrano gli esperti, sempre più specie migrano verso l’alto. Accade massicciamente anche in Italia, straordinaria culla della biodiversità, tra zone alpine e zone desertiche: non solo il rischio di estinzione. Ramona Viterbi responsabile servizio biodiversità e ricerca del Parco del Gran Paradiso ha presentato i risultati di un progetto nato per monitorare gli effetti degli ultimi vent’anni sulla biodiversità: vi sono effetti diversi anche tra animali della stessa specie, tra età diverse, anche marcate e tra queste le farfalle, specie di alta quota, lo stambecco.

Il lariceto di Torgnon

L’Arpa Valle d’Aosta ha partecipato ad uno studio internazionale che ha analizzato 130 siti forestali europei, tra cui il lariceto di Torgnon, per scoprire perché alcuni alberi soffrono il caldo e la siccità più di altri. Il parametro principale che si misura negli alberi studiati è lo “stress idrico”, le analisi di questo e altri fattori, mostrano che la risposta alla siccità dipende anche dalla struttura del legno.

Lo studio, pubblicato sull’European Journal of Forest Research, “Wood type influences tree responses to recurring hot and dry summer tree water deficits across European forests” cerca di stabilire quali tipi di alberi soffrono maggiormente le estati sempre più calde e secche. L’obiettivo della ricerca è capire perché le stesse condizioni metereologiche producono effetti diversi sugli alberi a seconda della specie. I dati vengono utilizzati per prevedere quali foreste saranno più vulnerabili in un clima con estati sempre più calde e secche e organizzare di conseguenza la gestione forestale.

Il gruppo di ricerca ha analizzato misure raccolte in 130 siti forestali europei, su 29 specie e quasi 700 alberi, con dati dal 2003 al 2018. L’obiettivo era capire che cosa influisce sulla durata dei periodi di deficit idrico estivo: temperature, ripetizione degli episodi di siccità nella stessa stagione e caratteristiche del legno. Gli alberi sono stati distinti in tre gruppi: conifere, latifoglie a porosità anulare (come le querce) e latifoglie a porosità diffusa (come il faggio).

Quando fa caldo e il suolo è asciutto, il tronco si restringe leggermente perché perde acqua. Di notte, quando la traspirazione cala, l’albero può reidratarsi e il tronco torna alle dimensioni precedenti. Se questo recupero non è completo, l’albero resta in uno stato di “deficit idrico”, e in quei periodi la crescita del legno si ferma o rallenta. Grazie a sensori chiamati dendrometri, che misurano le variazioni del diametro del tronco al micrometro, i ricercatori hanno seguito queste dinamiche per ore e giorni, non solo anno per anno come avviene con gli anelli di crescita.

Dallo studio sono emerse quattro principali conclusioni. Il recupero notturno è decisivo per l’idratazione degli alberi. Più l’albero fatica a reidratarsi durante la notte, più il periodo di stress si allunga. L’effetto è particolarmente marcato nelle conifere e nelle latifoglie a porosità anulare (più 70 per cento) rispetto a quelle a porosità diffusa (più 42 per cento ) .

Caldo e siccità si amplificano a vicenda. Temperature più alte allungano i periodi di stress in tutti i tipi di legno (più 44 per cento per ogni aumento standard di temperatura), e l’effetto cresce quando manca l’acqua nel suolo. Il tipo di legno fa la differenza. In media, le conifere hanno periodi di stress più lunghi. Le latifoglie a porosità diffusa, però, sono le uniche in cui gli episodi successivi nella stessa estate si allungano progressivamente (più 12 per cento a ogni nuovo episodio), segno che la ripetizione della siccità può compromettere gradualmente la capacità di gestire l’acqua.

Il nuovo legno si forma in una finestra di tempo relativamente breve: uno stress idrico che interessa quel periodo specifico, pesa molto più sulla crescita di uno stress che arriva a stagione avanzata. In sintesi, non è solo l’intensità di un episodio caldo-secco a descrivere la vulnerabilità degli alberi, occorre considerare anche la capacità di recupero notturno e le caratteristiche del legno.

Tra i 130 siti europei dello studio c’è anche il lariceto di Torgnon, che si trova a 2050 metri di quota, a pochi chilometri dal sito di Torgnon pascolo. La foresta è costituita per circa il 90 per cento da larice europeo (Larix decidua) e per il restante 10 per cento da abete rosso (Picea abies). Nel sottobosco crescono ginepro comune, rododendro ferrugineo e mirtillo nero.

Il larice è una conifera, quindi rientra nel gruppo di alberi che, secondo lo studio, tende ad avere periodi di stress idrico più lunghi e un recupero notturno più lento. Le misure ad alta frequenza raccolte a Torgnon permettono di confrontare il comportamento di una foresta alpina di alta quota con quello di boschi di pianura, collina e ambiente mediterraneo, in condizioni climatiche molto diverse.