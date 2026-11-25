PRÉ-SAINT-DIDIER (peb) Un punto di riferimento per la solidarietà e il sostegno alle persone in difficoltà ha aperto le porte in Valdigne. È stato inaugurato lo scorso martedì 3 novembre, a Pré-Saint-Didier, il nuovo Punto Caritas, uno spazio nato con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle attività caritative sul territorio e favorire una rete di aiuto sempre più vicina alle comunità locali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e solidarietà portato avanti dalla Caritas interparrocchiale Valdigne Mont Blanc, una realtà che da tempo opera a sostegno delle famiglie del comprensorio. La rete coinvolge le comunità parrocchiali della zona e si avvale del contributo di volontari e collaborazioni con le realtà del territorio. Tra le attività già consolidate figura la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, resa possibile anche grazie al supporto del Banco Alimentare, oltre alla raccolta di generi alimentari e di indumenti.

«Il progetto nasce dalla collaborazione tra le sette parrocchie della Valdigne: Derby, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, La Thuile, San Pantaleone a Courmayeur e Santa Margherita a Entrèves, che da anni lavorano insieme e hanno deciso di mettere a disposizione uno spazio fisico all’interno del salone parrocchiale di Pré-Saint-Didier, con l’obiettivo di sostenere le persone e le famiglie più bisognose del territorio – spiega don Gregorio Mrowczynski parroco di San Pantaleone e Santa Margherita a Courmayeur – Il magazzino sarà gestito anche con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie che si stanno preparando a ricevere il sacramento della Cresima. Un’occasione per renderli partecipi di un progetto concreto di solidarietà, responsabilizzandoli e insegnando loro il valore del dono e dell’aiuto agli altri. Si occuperanno, in particolare, di selezionare e smistare gli indumenti ricevuti, affinché possano essere consegnati in modo ordinato e dignitoso a chi ne ha bisogno.»

Oltre agli indumenti, sarà possibile donare anche generi alimentari a lunga conservazione, come pasta, riso, passata di pomodoro, caffè, olio e merendine per i bambini, con l’intento di comporre pacchi alimentari sufficientemente ricchi da offrire un sostegno concreto.

«Per il momento, per ricevere tutte le informazioni è possibile fare riferimento ai parroci della Valdigne. – conclude don Gregorio Mrowczynski – Siamo ancora nella fase organizzativa e ogni disponibilità e forma di collaborazione sarà preziosa: chiunque voglia darci una mano è il benvenuto».